Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, что зарплата народных депутатов вырастет в связи с индексацией из-за увеличения прожиточного минимума.

Об этом Дмитрий Разумков заявил на заседании Рады, в среду 14 января.

— Все видели информацию об увеличении заработных плат народных депутатов. Есть индексация заработных плат народных депутатов, но она совершенно не соответствует тем цифрам, о которых пишут в СМИ, – о 100 тысячах, 150 тысячах. Изменение зарплаты (будет, – прим.) на около 3 тысяч для народных депутатов, – заявил Дмитрий Разумков.

Он также уточнил, что это связано с увеличением прожиточного минимума.

По словам главы фракции «Слуга народа» Давида Арахамии, он не знает на какую именно сумму проиндексируют зарплаты нардепов, но он прогнозирует, что это будет «меньше, чем 3-4% от общей суммы зарплаты». Сам Арахамия отметил, что не знает, какая у него зарплата, потому отказался от нее и перечисляет на благотворительность.

Напомним, глава парламентской фракции «Слуга народа» Давид Арахамия выразил мнение, что зарплата нардепов Верховной Рады должна быть от 70 до 100 тысяч гривен, если общество имеет более высокие ожидания от нардепов, чем ранее.