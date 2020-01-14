Николаевская область по состоянию на декабрь 2019 года заняла 8 место в рейтинге по стоимости проезда в городском транспорте.

Государственная служба статистики обнародовала данные о средних потребительских ценах на товары и услуги по Украине в 2019 году.

По данным Госстата, по состоянию на декабрь 2019, самая высокая стоимость проезда в Киеве - 8 гривен за билет. Далее идут Харьковская (6,6 гривен) и Донецкая области (6,4 гривен). Николаевская на восьмом месте (5 гривен).

Самая низкая стоимость проезда в Житомирской (3,5 гривен), Черкасской (3,0 гривен) и Херсонской областях (2,5 гривен). Данные по Закарпатской области отсутствуют.

Отметим, что по данным статистического ведомства, проезд в городском транспорте за год подорожал 15,9% - с 4,4 гривен до 5,1 гривен.

Напомним, что 11 октября исполнительный комитет Николаевского городского совета поддержал повышение тарифа на проезд в трамваях и троллейбусах города до 5 гривен.