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Начальник управления по делам физической культуры и спорта Николаевского горсовета Олег Машкин заявил, что футбольное поле на Центральном городском стадионе ещё не введено в эксплуатацию, так как для него не готов подогрев.
Об этом шла речь в ходе аппаратного совещания в мэрии Николаева 13 января.
Начальник управления рассказал, что реконструкция футбольного поля, а именно центральной чаши, не была завершена, так как для него не готов подогрев. Он отмечает, что для подогрева необходим насос, на который при реконструкции не хватило 1,5 миллиона гривен.
— Реконструкция центрального поля, которое у нас происходила в конце года, и второй этап (реконструкции - прим.) был не до конца завершен, потому что это поле предусматривает подогрев, а тот насос не был установлен, не сделан, на него не хватило около полтора миллиона гривен, чтобы запустить подгорев. Это поле еще не введено в эксплуатацию (центральная чаша), - рассказал Олег Машкин.
Ранее сообщалось, что Николаевский городской голова Александр Сенкевич заявил, что новое футбольное поле стоимостью 25 миллионов гривен давно эксплуатируется и передано на баланс КП «Центральный городской стадион».
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Начальник управления по делам физической культуры и спорта Николаевского горсовета Олег Машкин заявил, что футбольное поле на Центральном городском стадионе ещё не введено в эксплуатацию, так как для него не готов подогрев.
Об этом шла речь в ходе аппаратного совещания в мэрии Николаева 13 января.
Начальник управления рассказал, что реконструкция футбольного поля, а именно центральной чаши, не была завершена, так как для него не готов подогрев. Он отмечает, что для подогрева необходим насос, на который при реконструкции не хватило 1,5 миллиона гривен.
— Реконструкция центрального поля, которое у нас происходила в конце года, и второй этап (реконструкции - прим.) был не до конца завершен, потому что это поле предусматривает подогрев, а тот насос не был установлен, не сделан, на него не хватило около полтора миллиона гривен, чтобы запустить подгорев. Это поле еще не введено в эксплуатацию (центральная чаша), - рассказал Олег Машкин.
Ранее сообщалось, что Николаевский городской голова Александр Сенкевич заявил, что новое футбольное поле стоимостью 25 миллионов гривен давно эксплуатируется и передано на баланс КП «Центральный городской стадион».
|
«Боїнг», Оман, Куршевель та деякі питання мораліСтанислав Мартиросов
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