За 2019 год Национальный банк осуществил 1123 проверки пунктов обмена валюты и обнаружил 58 нелегальных обменников.

Об этом сообщает УНН.

— Национальный банк за 2019 год совершил 1123 проверки структурных подразделений (пунктов обмена валюты) небанковских финансовых учреждений (НФУ) относительно соблюдения порядка осуществления торговли иностранной валютой в наличной форме (валютно-обменных операций), - говорится в сообщении.

Отмечается, что проверки осуществлялись во всех областях Украины и в Киеве.

— Во время проведения проверок легальных пунктов обмена валют в 2019 году было выявлено 58, которые работали нелегально в городе Киеве, в Винницкой, Волынской, Днепропетровской, Донецкой, Ивано-Франковской, Киевской, Львовской, Сумской, Тернопольской, Харьковской, Херсонской областях, - сообщили в Нацбанке.

Так, информацию о нелегальных обменных пунктах получили правоохранительные органы. Среди выявленных нарушений порядка осуществления валютно-обменных операций существенными были следующие:

проведение валютно-обменных операций без соответствующего документального оформления;

значительное несоответствие между объемами наличных средств в кассе НФУ и бухгалтерскими отчетными документами;

непредоставление при проверке документов, материалов, информации по запросу уполномоченного работника Национального банка.

В Нацбанке также напомнили, что в соответствии с постановлением Правления НБУ №962 от 29 декабря 2015 года действует Реестр помещений, в которых осуществляют лицензированную деятельность по обмену валют или предоставлению других финансовых услуг с использованием наличности в национальной и иностранной валютах.

Отметим, что в марте 2019 года Нацбанк начал переоформление генеральных лицензий на осуществление валютных операций на новые лицензии в соответствии с Законом Украины «О валюте и валютных операциях». С информацией о выданных небанковских учреждениях лицензий на осуществление валютных операций в соответствии с Законом «О валюте и валютных операциях» можно ознакомиться на сайте Национального банка.

Напомним, что год назад Национальный банк Украины по результатам проверок пунктов обмена валюты нашел в Украине 225 незаконных обменника, из которых два в Николаевской области.