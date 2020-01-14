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За 2019 год Национальный банк осуществил 1123 проверки пунктов обмена валюты и обнаружил 58 нелегальных обменников.
Об этом сообщает УНН.
— Национальный банк за 2019 год совершил 1123 проверки структурных подразделений (пунктов обмена валюты) небанковских финансовых учреждений (НФУ) относительно соблюдения порядка осуществления торговли иностранной валютой в наличной форме (валютно-обменных операций), - говорится в сообщении.
Отмечается, что проверки осуществлялись во всех областях Украины и в Киеве.
— Во время проведения проверок легальных пунктов обмена валют в 2019 году было выявлено 58, которые работали нелегально в городе Киеве, в Винницкой, Волынской, Днепропетровской, Донецкой, Ивано-Франковской, Киевской, Львовской, Сумской, Тернопольской, Харьковской, Херсонской областях, - сообщили в Нацбанке.
Так, информацию о нелегальных обменных пунктах получили правоохранительные органы. Среди выявленных нарушений порядка осуществления валютно-обменных операций существенными были следующие:
В Нацбанке также напомнили, что в соответствии с постановлением Правления НБУ №962 от 29 декабря 2015 года действует Реестр помещений, в которых осуществляют лицензированную деятельность по обмену валют или предоставлению других финансовых услуг с использованием наличности в национальной и иностранной валютах.
Отметим, что в марте 2019 года Нацбанк начал переоформление генеральных лицензий на осуществление валютных операций на новые лицензии в соответствии с Законом Украины «О валюте и валютных операциях». С информацией о выданных небанковских учреждениях лицензий на осуществление валютных операций в соответствии с Законом «О валюте и валютных операциях» можно ознакомиться на сайте Национального банка.
Напомним, что год назад Национальный банк Украины по результатам проверок пунктов обмена валюты нашел в Украине 225 незаконных обменника, из которых два в Николаевской области.
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За 2019 год Национальный банк осуществил 1123 проверки пунктов обмена валюты и обнаружил 58 нелегальных обменников.
Об этом сообщает УНН.
— Национальный банк за 2019 год совершил 1123 проверки структурных подразделений (пунктов обмена валюты) небанковских финансовых учреждений (НФУ) относительно соблюдения порядка осуществления торговли иностранной валютой в наличной форме (валютно-обменных операций), - говорится в сообщении.
Отмечается, что проверки осуществлялись во всех областях Украины и в Киеве.
— Во время проведения проверок легальных пунктов обмена валют в 2019 году было выявлено 58, которые работали нелегально в городе Киеве, в Винницкой, Волынской, Днепропетровской, Донецкой, Ивано-Франковской, Киевской, Львовской, Сумской, Тернопольской, Харьковской, Херсонской областях, - сообщили в Нацбанке.
Так, информацию о нелегальных обменных пунктах получили правоохранительные органы. Среди выявленных нарушений порядка осуществления валютно-обменных операций существенными были следующие:
В Нацбанке также напомнили, что в соответствии с постановлением Правления НБУ №962 от 29 декабря 2015 года действует Реестр помещений, в которых осуществляют лицензированную деятельность по обмену валют или предоставлению других финансовых услуг с использованием наличности в национальной и иностранной валютах.
Отметим, что в марте 2019 года Нацбанк начал переоформление генеральных лицензий на осуществление валютных операций на новые лицензии в соответствии с Законом Украины «О валюте и валютных операциях». С информацией о выданных небанковских учреждениях лицензий на осуществление валютных операций в соответствии с Законом «О валюте и валютных операциях» можно ознакомиться на сайте Национального банка.
Напомним, что год назад Национальный банк Украины по результатам проверок пунктов обмена валюты нашел в Украине 225 незаконных обменника, из которых два в Николаевской области.
|
«Боїнг», Оман, Куршевель та деякі питання мораліСтанислав Мартиросов
|
Смена парадигмы. Как прокуроры из царьков превращаются в сервисный персоналМаксим Коваль
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Епоха «Свінарчуків» продовжується, або безкінечна «сага» про ремонт кораблів «Сватове» та «Юрій Оліфіренко»Илья Шполянский
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