|Скорость ветра:
|0.6 м/с
|Восход солнца:
|07:34
|Заход солнца:
|16:27
|Температура завтра:
|+5 C°
|Скорость ветра:
|1 м/с
|Восход солнца:
|07:53
|Заход солнца:
|16:20
|Температура завтра:
|+4 C°
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|USD
|23.8 грн
|24.2 грн
|EUR
|25.75 грн
|26.8 грн
Министерство финансов Украины провело первый в 2020 году аукцион по продаже облигаций внутреннего государственного займа, во время которого позаимствовало 6,003 миллиарда гривен ($250 миллионов).
Об этом говорится в результатах аукциона, размещенных на сайте Минфина.
Подавляющее большинство заемных средств правительство привлекло на срок 4 года. Средневзвешенный уровень доходности этих ценных бумаг снизили ниже 10% годовых — до 9,88% годовых. По таким условиям правительство привлекло 3,215 миллиарда гривен ($130 миллионов).
Кроме этого, Минфин выпустил облигации на 2 года под 10,04% годовых, облигации на 434 дня под 10,18% годовых и облигации на 84 дня под 10,73% годовых.
Отметим, что это первый аукцион по продаже долговых облигаций в 2020 году. В прошлом году именно поступления от продажи облигаций стали одним из ключевых факторов, который способствовал росту курса гривны, потому что украинские облигации пользовались спросом среди иностранных инвесторов.
Напомним, международные золотовалютные резервы Украины в течение декабря 2019 года выросли на рекордные $3,37 миллиарда, достигнув рекордного за последние 7 лет значения.
|
«Боїнг», Оман, Куршевель та деякі питання мораліСтанислав Мартиросов
|
Смена парадигмы. Как прокуроры из царьков превращаются в сервисный персоналМаксим Коваль
|
Епоха «Свінарчуків» продовжується, або безкінечна «сага» про ремонт кораблів «Сватове» та «Юрій Оліфіренко»Илья Шполянский
Министерство финансов Украины провело первый в 2020 году аукцион по продаже облигаций внутреннего государственного займа, во время которого позаимствовало 6,003 миллиарда гривен ($250 миллионов).
Об этом говорится в результатах аукциона, размещенных на сайте Минфина.
Подавляющее большинство заемных средств правительство привлекло на срок 4 года. Средневзвешенный уровень доходности этих ценных бумаг снизили ниже 10% годовых — до 9,88% годовых. По таким условиям правительство привлекло 3,215 миллиарда гривен ($130 миллионов).
Кроме этого, Минфин выпустил облигации на 2 года под 10,04% годовых, облигации на 434 дня под 10,18% годовых и облигации на 84 дня под 10,73% годовых.
Отметим, что это первый аукцион по продаже долговых облигаций в 2020 году. В прошлом году именно поступления от продажи облигаций стали одним из ключевых факторов, который способствовал росту курса гривны, потому что украинские облигации пользовались спросом среди иностранных инвесторов.
Напомним, международные золотовалютные резервы Украины в течение декабря 2019 года выросли на рекордные $3,37 миллиарда, достигнув рекордного за последние 7 лет значения.