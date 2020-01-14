Об этом говорится в результатах аукциона, размещенных на сайте Минфина.

Подавляющее большинство заемных средств правительство привлекло на срок 4 года. Средневзвешенный уровень доходности этих ценных бумаг снизили ниже 10% годовых — до 9,88% годовых. По таким условиям правительство привлекло 3,215 миллиарда гривен ($130 миллионов).

Кроме этого, Минфин выпустил облигации на 2 года под 10,04% годовых, облигации на 434 дня под 10,18% годовых и облигации на 84 дня под 10,73% годовых.

Отметим, что это первый аукцион по продаже долговых облигаций в 2020 году. В прошлом году именно поступления от продажи облигаций стали одним из ключевых факторов, который способствовал росту курса гривны, потому что украинские облигации пользовались спросом среди иностранных инвесторов.

Напомним, международные золотовалютные резервы Украины в течение декабря 2019 года выросли на рекордные $3,37 миллиарда, достигнув рекордного за последние 7 лет значения.