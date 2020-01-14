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По состоянию на 1 января 2020 года обеспечение компьютерами больниц Николаевской области составляет 51,5% от потребности.
Об этом сообщает пресс-служба Николаевской облгосадминистрации.
При этом отмечается, что на 1 декабря 2019 года обеспечение компьютерами учреждений вторичного и третичного уровней медпомощи составляло 36,9%. Также в сообщении сказано, что все больницы имеют подключение к Интернету.
«В этом году происходит изменение системы финансирования специализированной и высокоспециализированной медицинской помощи (центральные районные, городские и областные больницы). В области вторичную (специализированную) и третичную (высокоспециализированную) медицинскую помощь населению оказывают 47 учреждений, по состоянию на 11.01.2020 года все они превращены в коммунальные некоммерческие предприятия», - говорится в сообщении.
Также отмечается, что на 2020 год из областного бюджета выделено почти 3,4 миллиона гривен на закупку компьютерного оборудования для учреждений областной коммунальной формы собственности.
Напомним, в последние бюджетные дни 2019 года Николаевский областной совет потратил 245,7 тысячи гривен на компьютерную технику, бумагу, блокноты и рамки для грамот.
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По состоянию на 1 января 2020 года обеспечение компьютерами больниц Николаевской области составляет 51,5% от потребности.
Об этом сообщает пресс-служба Николаевской облгосадминистрации.
При этом отмечается, что на 1 декабря 2019 года обеспечение компьютерами учреждений вторичного и третичного уровней медпомощи составляло 36,9%. Также в сообщении сказано, что все больницы имеют подключение к Интернету.
«В этом году происходит изменение системы финансирования специализированной и высокоспециализированной медицинской помощи (центральные районные, городские и областные больницы). В области вторичную (специализированную) и третичную (высокоспециализированную) медицинскую помощь населению оказывают 47 учреждений, по состоянию на 11.01.2020 года все они превращены в коммунальные некоммерческие предприятия», - говорится в сообщении.
Также отмечается, что на 2020 год из областного бюджета выделено почти 3,4 миллиона гривен на закупку компьютерного оборудования для учреждений областной коммунальной формы собственности.
Напомним, в последние бюджетные дни 2019 года Николаевский областной совет потратил 245,7 тысячи гривен на компьютерную технику, бумагу, блокноты и рамки для грамот.
|
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