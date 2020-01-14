Кондитерская корпорация Roshen начала капитальный ремонт отделения онкогематологии и создание отделения аутологичной трансплантации костного мозга в Национальном институте рака.

Об этом говорится на сайте корпорации. Общий бюджет проекта, который продлится почти 2 года, составляет около 50 миллионов гривен.

Рак ежегодно забирает около 90 тысяч жизней украинцев. А Национальный институт рака (НИР) до сих пор находится в критическом состоянии, говорит директор по развитию социальных проектов Roshen Ирина Пономаренко.

«В здании, где расположено отделение онкогематологии, химиотерапии, много лет протекала крыша, под фундамент подтекала вода из канализационной трубы, которая, каким-то образом, подключена не по проекту — как результат, почти по всем стенам здания грибок, который просто убийственен для людей с таким заболеванием», - пояснила она.

«В начале осени Roshen начал капитальный ремонт части помещений второго корпуса Национального института рака. Мы планируем завершить работы в августе 2020-го года, однако из-за ужасного состояния самого здания, коммуникаций, возникают дополнительные незапланированные работы, но мы пока что идем по графику и думаем, что успеем в запланированный срок», — отметила Ирина Пономаренко.

Отмечается, что сотрудничество с НИР в рамках масштабного проекта благотворительной помощи в сфере здравоохранения, Roshen начал в 2018 году. Тогда было отремонтировано и оборудовано помещение для афереза (забора) стволовых клеток (для трансплантации костного мозга) и донорских тромбоцитов.

Корпорация предоставила помощи Институту рака в 2018 году на 2,9 млн грн. За счет корпорации отремонтировано помещение, закуплена мебель и часть специализированного оборудования. Кроме того, для обустройства манипуляционной комнаты в отделении онкогематологии НИР корпорация также выделила почти 3 млн гривен, говорится в сообщении.

Теперь в Институте рака будут проводить новую стандартизированную процедуру манипуляции (обработки) и замораживания стволовых клеток, что повысит ожидаемый результат трансплантации.

«Мы очень благодарны корпорации Roshen за поддержку в этом проекте, за то, что она потратила деньги на этот проект. Он для нас очень принципиальный. Это, пожалуй, первый значительный шаг в то будущее трансплантологии в Институте, которое мы осознаем и в котором нуждаемся», — сказал врач-гематолог отделения онкогематологии Национального института рака Евгений Кущевой.

Ранее сообщалось, что корпорация Roshen планирует ежегодно открывать по фирменному магазину в городах присутствия.