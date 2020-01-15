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Украина вошла в топ-15 мировых лидеров по объемам экспорта водки. В 2018 году страна экспортировала водки на 56,4 миллионов долларов.
Об этом свидетельствуют данные портала World’s Top Exports, передает УНН.
Так, в рейтинге крупнейших экспортеров продукта Украина занимает 12 место. В 2018 году страна экспортировала водки на 56,4 миллионов долларов.
Первое место в рейтинге принадлежит Швеции. За год страна поставила за границу водки на 479,8 млн дол. За Швецией следует Франция с показателем 408,7 миллионов долларов.
Замыкает тройку лидеров Польша. В 2018 году страна экспортировала водки на 159 миллионов долларов.
Последнее — 15 место в рейтинге, принадлежит Бельгии. За год страна поставила за границу водки на 26,4 миллионов долларов.
В целом, в 2018 году мировой экспорт водки составил 2,3 миллиардов долларов. Почти 87% от общемирового объема экспорта продукта — 2 миллиарда долларов — припадает на европейские страны.
Напомнм, что со склада компании Iceberg Vodka на острове Ньюфаундленд похитили 30 тысяч литров айсберговой воды, которую используют для изготовления водки премиум-класса.
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Украина вошла в топ-15 мировых лидеров по объемам экспорта водки. В 2018 году страна экспортировала водки на 56,4 миллионов долларов.
Об этом свидетельствуют данные портала World’s Top Exports, передает УНН.
Так, в рейтинге крупнейших экспортеров продукта Украина занимает 12 место. В 2018 году страна экспортировала водки на 56,4 миллионов долларов.
Первое место в рейтинге принадлежит Швеции. За год страна поставила за границу водки на 479,8 млн дол. За Швецией следует Франция с показателем 408,7 миллионов долларов.
Замыкает тройку лидеров Польша. В 2018 году страна экспортировала водки на 159 миллионов долларов.
Последнее — 15 место в рейтинге, принадлежит Бельгии. За год страна поставила за границу водки на 26,4 миллионов долларов.
В целом, в 2018 году мировой экспорт водки составил 2,3 миллиардов долларов. Почти 87% от общемирового объема экспорта продукта — 2 миллиарда долларов — припадает на европейские страны.
Напомнм, что со склада компании Iceberg Vodka на острове Ньюфаундленд похитили 30 тысяч литров айсберговой воды, которую используют для изготовления водки премиум-класса.