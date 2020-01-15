Кабинет министров на заседании в среду утвердил законопроект «О перечне объектов права государственной собственности, которые не подлежат приватизации». В этот перечень вошло пять предприятий Николаевщины.

Список обнародовала пресс-служба правительства.

Из предприятий Николаевской области в него вошли Судостроительный завод 61 коммунара (Николаевский судостроительный завод, - прим.), Николаевский бронетанковый завод, ГП «Научно-производственный комплекс газотурбостроения «Зоря» - «Машпроект», Государственное предприятие «Опытно-проектный центр кораблестроения», Государственное предприятие «Николаевский авиационный завод «НАРП».

Также в список вошли, например, «Энергоатом», «Укргидроэнерго», «Укрэнерго», «Укроборонпром» с входящими в него предприятиями, «Укрхимтрансаммиак», Администрация морских портов, ВостГОК, ГП «Документ», полиграфкомбинат «Украина», многие театры и другие.

В то же время Кабмин допускает частичную приватизацию (не больше 50% -1 акция) «Нафтогаза», «Магистральных газопроводов Украины» (материнская компания нового оператора ГТС), «Укртрансгаза», «Укрнафты», «Укргаздобычи», «Укртранснафты», ГАХК «Артем», «Укрзалізниці», «Укрпочты» и еще некоторых компаний.

Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский потребовал до 1 октября принять закон об отмене перечня объектов государственной собственности, которые не подлежат приватизации.