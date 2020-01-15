Об этом Премьер-министр Алексей Гончарук написал в Тelegram.

— Приняли и важное антикоррупционное решение в этом направлении: отныне частоты, предназначенные для 5G, будут распределяться между операторами исключительно через открытые тендеры, - отметил Алексей Гончарук .

По его словам, расширение диапазона для мобильной связи - это важный шаг к появлению качественного интернета в маленьких деревнях и отдаленных регионах.

Очень важно, добавил глава правительства, чтобы украинцы имели возможность пользоваться интернетом даже во время полета в самолете.

Напомним, что в столице Швейцарии Берне тысячи людей вышли на акцию протеста против введения стандарта мобильной связи 5G. Они предостерегали о рисках для здоровья и окружающей среды от 5G и требовали проведения соответствующих исследований перед развитием сетей 5G.