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Кабинет министров на заседании в среду принял решение о распределении частот, предназначенных для 5G, исключительно через открытые тендеры.
Об этом Премьер-министр Алексей Гончарук написал в Тelegram.
— Приняли и важное антикоррупционное решение в этом направлении: отныне частоты, предназначенные для 5G, будут распределяться между операторами исключительно через открытые тендеры, - отметил Алексей Гончарук.
По его словам, расширение диапазона для мобильной связи - это важный шаг к появлению качественного интернета в маленьких деревнях и отдаленных регионах.
Очень важно, добавил глава правительства, чтобы украинцы имели возможность пользоваться интернетом даже во время полета в самолете.
Напомним, что в столице Швейцарии Берне тысячи людей вышли на акцию протеста против введения стандарта мобильной связи 5G. Они предостерегали о рисках для здоровья и окружающей среды от 5G и требовали проведения соответствующих исследований перед развитием сетей 5G.
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Кабинет министров на заседании в среду принял решение о распределении частот, предназначенных для 5G, исключительно через открытые тендеры.
Об этом Премьер-министр Алексей Гончарук написал в Тelegram.
— Приняли и важное антикоррупционное решение в этом направлении: отныне частоты, предназначенные для 5G, будут распределяться между операторами исключительно через открытые тендеры, - отметил Алексей Гончарук.
По его словам, расширение диапазона для мобильной связи - это важный шаг к появлению качественного интернета в маленьких деревнях и отдаленных регионах.
Очень важно, добавил глава правительства, чтобы украинцы имели возможность пользоваться интернетом даже во время полета в самолете.
Напомним, что в столице Швейцарии Берне тысячи людей вышли на акцию протеста против введения стандарта мобильной связи 5G. Они предостерегали о рисках для здоровья и окружающей среды от 5G и требовали проведения соответствующих исследований перед развитием сетей 5G.