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Пассажирских автоперевозчиков будут проверять в зависимости от степени риска деятельности предприятия. Правительство определило три степени риска.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства инфраструктуры.
Сегодня, 15 января, Кабинет министров Украины принял решение, которое вводит риск-ориентированный подход для проверок Укртрансбезопасности.
— Отныне прежде всего проверять будут тех, у кого высокие риски из-за переоборудованного транспорта, большое количество нарушений ПДД, нарушение режима труда и отдыха водителей и тому подобное, - отметил министр инфраструктуры Владислав Криклий.
В Мининфраструктуры уточняют, что периодичность плановых проверкок Укртрансбезопасностью будет зависеть от степени риска деятельности предприятия: высока степень - не чаще одного раза в два года; средняя - не чаще одного раза в три года; незначительная - не чаще одного раза в пять лет.
В частности к критериям, по которым оценивается степень риска относятся:
- количество дорожно-транспортных происшествий в течение последних трех лет;
- количество нарушений режима труда и отдыха водителей, которые были обнаружены в течение двух календарных лет;
- количество случаев использования автобусов, не соответствующих требованиям законодательства по безопасности, комфортности, доступности для лиц с инвалидностью, которые были обнаружены в течение двух календарных лет;
- количество случаев остановки транспорта не в установленном месте или на расстоянии от края проезжей части дороги, что не позволяет зайти/выйти лицу с инвалидностью и другим пассажирам в транспорт, которые были обнаружены в течение двух календарных лет;
- количество случаев непредоставления водителем помощи при высадке/посадке лицам с инвалидностью и другим маломобильным группам, которые были обнаружены в течение двух календарных лет.
Ранее сообщалось, что на ремонты и строительство автодорог в Николаевской области в 2020 году планируется выделить 4 миллиарда 200 миллионов гривен.
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Пассажирских автоперевозчиков будут проверять в зависимости от степени риска деятельности предприятия. Правительство определило три степени риска.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства инфраструктуры.
Сегодня, 15 января, Кабинет министров Украины принял решение, которое вводит риск-ориентированный подход для проверок Укртрансбезопасности.
— Отныне прежде всего проверять будут тех, у кого высокие риски из-за переоборудованного транспорта, большое количество нарушений ПДД, нарушение режима труда и отдыха водителей и тому подобное, - отметил министр инфраструктуры Владислав Криклий.
В Мининфраструктуры уточняют, что периодичность плановых проверкок Укртрансбезопасностью будет зависеть от степени риска деятельности предприятия: высока степень - не чаще одного раза в два года; средняя - не чаще одного раза в три года; незначительная - не чаще одного раза в пять лет.
В частности к критериям, по которым оценивается степень риска относятся:
- количество дорожно-транспортных происшествий в течение последних трех лет;
- количество нарушений режима труда и отдыха водителей, которые были обнаружены в течение двух календарных лет;
- количество случаев использования автобусов, не соответствующих требованиям законодательства по безопасности, комфортности, доступности для лиц с инвалидностью, которые были обнаружены в течение двух календарных лет;
- количество случаев остановки транспорта не в установленном месте или на расстоянии от края проезжей части дороги, что не позволяет зайти/выйти лицу с инвалидностью и другим пассажирам в транспорт, которые были обнаружены в течение двух календарных лет;
- количество случаев непредоставления водителем помощи при высадке/посадке лицам с инвалидностью и другим маломобильным группам, которые были обнаружены в течение двух календарных лет.
Ранее сообщалось, что на ремонты и строительство автодорог в Николаевской области в 2020 году планируется выделить 4 миллиарда 200 миллионов гривен.