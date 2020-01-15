Администрация Центрального района Николаевского городского совета собирается потратить 1 миллион 95 тысяч гривен на покос газонов и посадку цветов в 2020 году.

Информация о тендере опубликована в системе публичных закупок ProZorro.

Чиновники администрации сегодня, 15 января, объявили тендер на покос газонов и посадку цветов на территории Центрального района до 31 декабря 2020 года с ожидаемой стоимостью 1,09 миллиона гривен. Начало аукциона запланировано на 3 февраля.

Согласно тендерной документации, подрядчик должен будет заниматься покосом газонов на территории 1,8 км2, а также высаживать цветы на 256 м2.

Ранее сообщалось, что администрация Центрального района Николаева собирается потратить миллион на снос, омоложение и санитарную обрезку деревьев.