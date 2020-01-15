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Подрядчик уже завершил все строительно-монтажные работы.
Теперь, в соответствии с соглашением, он должен научить персонал Чернобыльской АЭС работать на оборудовании хранилища. Сейчас работники ЧАЭС прошли только теоретический курс. До этого все работы во время испытаний выполняли иностранные эксперты.
Во время нового этапа испытаний, который запланирован на конец февраля, в хранилище переместят 186 отработанных тепловыделяющих сборок. Особое внимание обещают уделить биологической защите объекта.
Напомним, в июле 2019 года на Чернобыльской АЭС ввели в эксплуатацию арку над четвертым энергоблоком
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Подрядчик уже завершил все строительно-монтажные работы.
Теперь, в соответствии с соглашением, он должен научить персонал Чернобыльской АЭС работать на оборудовании хранилища. Сейчас работники ЧАЭС прошли только теоретический курс. До этого все работы во время испытаний выполняли иностранные эксперты.
Во время нового этапа испытаний, который запланирован на конец февраля, в хранилище переместят 186 отработанных тепловыделяющих сборок. Особое внимание обещают уделить биологической защите объекта.
Напомним, в июле 2019 года на Чернобыльской АЭС ввели в эксплуатацию арку над четвертым энергоблоком