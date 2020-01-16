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Верховная Рада Украины поддержала за основу в первом повторном чтении проект закона №2285-д «О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр».
Об этом сообщает РБК-Украина.
За документ проголосовали 260 нардепов.
Законопроектом вводится комплексное регулирование рынка азартных игр в Украине и исключительный перечень видов деятельности в сфере азартных игр, разрешенных в Украине.
Законопроектом №2285-д о государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр вводится комплексное регулирование рынка азартных игр в Украине, в частности: вводится система лицензирования деятельности в сфере азартных игр, размер платы за лицензии будет зависеть от вида игры, количества игрового оборудования и расположения игорного бизнеса. Также устанавливаются жесткие требования к финансовому состоянию организаторов азартных игр с целью гарантирования выплат выигрышей.
Законопроект предлагает наказывать штрафом от 100 до 200 необлагаемых минимумов доходов граждан за принятие ставки в лотерею от лица, не достигшего 18 лет.
Кроме того, создаются ограничения по деятельности операторов, которые не зарегистрированы в Украине и не имеют соответствующей лицензии. Участие в организованной без лицензии азартной игре влечет наложение штрафа в размере от 30 до 300 необлагаемых минимумов доходов граждан. Организация и проведение азартных игр без лицензии наказывается лишением свободы на срок от 5 до 8 лет с конфискацией игрового оборудования и помещений. Те же действия, совершенные лицом, ранее судимым за соответствующее преступление, наказывается лишением свободы на срок от 8 до 12 лет с конфискацией игрового оборудования и помещений.
Законопроект предусматривает наказание для работников правоохранительных органов в виде лишения свободы на срок от 7 до 10 лет за бездействие относительно незаконных азартных игр, в частности, за несообщение о совершении незаконной организации проведения азартных игр или сокрытие такой информации.
Законопроектом усиливается финансовая, административная и уголовная ответственность за нарушение законодательства в сфере игорного бизнеса.
Законопроектом вводится система онлайн-мониторинга для осуществления государственного контроля, а также создается концепция единого оператора лотерей, для стимулирования развития данного рынка.
Также, проектом закона устанавливается принцип ограниченного количества лицензий в сфере азартных игр, размер платы за такие лицензии определяется по результатам электронных аукционов.
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Верховная Рада Украины поддержала за основу в первом повторном чтении проект закона №2285-д «О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр».
Об этом сообщает РБК-Украина.
За документ проголосовали 260 нардепов.
Законопроектом вводится комплексное регулирование рынка азартных игр в Украине и исключительный перечень видов деятельности в сфере азартных игр, разрешенных в Украине.
Законопроектом №2285-д о государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр вводится комплексное регулирование рынка азартных игр в Украине, в частности: вводится система лицензирования деятельности в сфере азартных игр, размер платы за лицензии будет зависеть от вида игры, количества игрового оборудования и расположения игорного бизнеса. Также устанавливаются жесткие требования к финансовому состоянию организаторов азартных игр с целью гарантирования выплат выигрышей.
Законопроект предлагает наказывать штрафом от 100 до 200 необлагаемых минимумов доходов граждан за принятие ставки в лотерею от лица, не достигшего 18 лет.
Кроме того, создаются ограничения по деятельности операторов, которые не зарегистрированы в Украине и не имеют соответствующей лицензии. Участие в организованной без лицензии азартной игре влечет наложение штрафа в размере от 30 до 300 необлагаемых минимумов доходов граждан. Организация и проведение азартных игр без лицензии наказывается лишением свободы на срок от 5 до 8 лет с конфискацией игрового оборудования и помещений. Те же действия, совершенные лицом, ранее судимым за соответствующее преступление, наказывается лишением свободы на срок от 8 до 12 лет с конфискацией игрового оборудования и помещений.
Законопроект предусматривает наказание для работников правоохранительных органов в виде лишения свободы на срок от 7 до 10 лет за бездействие относительно незаконных азартных игр, в частности, за несообщение о совершении незаконной организации проведения азартных игр или сокрытие такой информации.
Законопроектом усиливается финансовая, административная и уголовная ответственность за нарушение законодательства в сфере игорного бизнеса.
Законопроектом вводится система онлайн-мониторинга для осуществления государственного контроля, а также создается концепция единого оператора лотерей, для стимулирования развития данного рынка.
Также, проектом закона устанавливается принцип ограниченного количества лицензий в сфере азартных игр, размер платы за такие лицензии определяется по результатам электронных аукционов.