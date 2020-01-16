В госсектор экономики входит 3733 предприятия, причем их точное количество было неизвестно еще по состоянию на начало осени 2019 года.

Об этом рассказал замминистра экономического развития Павел Кухта, передаёт Новое Время.

— Когда я сюда (в министерство экономразвития, — прим.) пришел, то первое, что мы сделали — все списки предприятий свели в один. Разделили их на те, что идут на приватизацию, те, которые по мнению Минэкономики нужно ликвидировать, и на те, которые остаются в госсобственности. Поначалу цифра менялась ежедневно, никто не понимал — сколько их. А в октябре, мы вышли на цифру 3733. Это точное количество госпредприятий, известных нам, — рассказал Павел Кухта.