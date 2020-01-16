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В госсектор экономики входит 3733 предприятия, причем их точное количество было неизвестно еще по состоянию на начало осени 2019 года.
Об этом рассказал замминистра экономического развития Павел Кухта, передаёт Новое Время.
— Когда я сюда (в министерство экономразвития, — прим.) пришел, то первое, что мы сделали — все списки предприятий свели в один. Разделили их на те, что идут на приватизацию, те, которые по мнению Минэкономики нужно ликвидировать, и на те, которые остаются в госсобственности. Поначалу цифра менялась ежедневно, никто не понимал — сколько их. А в октябре, мы вышли на цифру 3733. Это точное количество госпредприятий, известных нам, — рассказал Павел Кухта.
По словам Кухты, 1006 предприятий будет передано на приватизацию, почти 1300 явно неработающих предприятий будет ликвидировано, еще 600 остались на оккупированных территориях, и около 100 — это научные институты в виде госпредприятий.
— Остается 733 предприятия. Это то, что остается в госсобственности. Чуть меньше половины из них — это лесхозы, их 315. Все, что осталось сверх этого, еще 200 — это культурные учреждения, цирки, театры и сервисные предприятия, типа Prozorro или ГП Документ, который выдает паспорта и ID-карты. И вот оставшиеся 200 — это и есть реальные, работающие предприятия. В основном, большие госкомпании. Их мы не приватизируем сейчас. Там сосредоточены основные активы государства, — рассказал Павел Кухта.
Он отметил, что 90% государственных активов сосредоточены всего в трех компаниях — Нафтогазе, Укрзализныце и Энергоатоме.
— А эта приватизация — тысяча компаний, которые мы начали выставлять на приватизацию — всего 5% по активам. Может быть 10%. Это малая доля, — добавил Павел Кухта.
Напомним, что Государственный концерн «Укроборонпром» после проведения аудита выставит на продажу большую часть территории и имущества государственного предприятия «Николаевский судостроительный завод» (бывший завод имени 61 коммунара).
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В госсектор экономики входит 3733 предприятия, причем их точное количество было неизвестно еще по состоянию на начало осени 2019 года.
Об этом рассказал замминистра экономического развития Павел Кухта, передаёт Новое Время.
— Когда я сюда (в министерство экономразвития, — прим.) пришел, то первое, что мы сделали — все списки предприятий свели в один. Разделили их на те, что идут на приватизацию, те, которые по мнению Минэкономики нужно ликвидировать, и на те, которые остаются в госсобственности. Поначалу цифра менялась ежедневно, никто не понимал — сколько их. А в октябре, мы вышли на цифру 3733. Это точное количество госпредприятий, известных нам, — рассказал Павел Кухта.
По словам Кухты, 1006 предприятий будет передано на приватизацию, почти 1300 явно неработающих предприятий будет ликвидировано, еще 600 остались на оккупированных территориях, и около 100 — это научные институты в виде госпредприятий.
— Остается 733 предприятия. Это то, что остается в госсобственности. Чуть меньше половины из них — это лесхозы, их 315. Все, что осталось сверх этого, еще 200 — это культурные учреждения, цирки, театры и сервисные предприятия, типа Prozorro или ГП Документ, который выдает паспорта и ID-карты. И вот оставшиеся 200 — это и есть реальные, работающие предприятия. В основном, большие госкомпании. Их мы не приватизируем сейчас. Там сосредоточены основные активы государства, — рассказал Павел Кухта.
Он отметил, что 90% государственных активов сосредоточены всего в трех компаниях — Нафтогазе, Укрзализныце и Энергоатоме.
— А эта приватизация — тысяча компаний, которые мы начали выставлять на приватизацию — всего 5% по активам. Может быть 10%. Это малая доля, — добавил Павел Кухта.
Напомним, что Государственный концерн «Укроборонпром» после проведения аудита выставит на продажу большую часть территории и имущества государственного предприятия «Николаевский судостроительный завод» (бывший завод имени 61 коммунара).