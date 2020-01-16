Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на президента Louis Vuitton Майкла Берка.

По словам Берка, Louis Vuitton разобьет алмаз на мелкие частицы и сделает из него бриллианты.

— Никто не ожидал, что мы сделаем акцент на ювелирных изделиях высшего класса. Я думаю, это оживит индустрию, – отметил Майкл Берк.

Алмаз массой 1758 карат добыла канадская горнодобывающая компания Lucara Diamond в апреле 2019 года в Ботсване. Он получил название «Севела», что в переводе с языка означает «редкая находка».

Сумму сделки в Louis Vuitton не раскрывают. Однако бывший президент Антверпенской алмазной биржи Марсель Прувер предполагает, что камень может стоить около $50 миллионов.

Напомним, группа компаний Louis Vuitton Moet Hennessy договорилась о покупке американской ювелирной компании Tiffany за $16,2 миллиардов. Сделку планируется завершить в середине 2020 года.