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Французский дом моды Louis Vuitton купил один из крупнейших в мире необработанных алмазов.
Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на президента Louis Vuitton Майкла Берка.
По словам Берка, Louis Vuitton разобьет алмаз на мелкие частицы и сделает из него бриллианты.
— Никто не ожидал, что мы сделаем акцент на ювелирных изделиях высшего класса. Я думаю, это оживит индустрию, – отметил Майкл Берк.
Алмаз массой 1758 карат добыла канадская горнодобывающая компания Lucara Diamond в апреле 2019 года в Ботсване. Он получил название «Севела», что в переводе с языка сетсвана означает «редкая находка».
Сумму сделки в Louis Vuitton не раскрывают. Однако бывший президент Антверпенской алмазной биржи Марсель Прувер предполагает, что камень может стоить около $50 миллионов.
Напомним, группа компаний Louis Vuitton Moet Hennessy договорилась о покупке американской ювелирной компании Tiffany за $16,2 миллиардов. Сделку планируется завершить в середине 2020 года.
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Французский дом моды Louis Vuitton купил один из крупнейших в мире необработанных алмазов.
Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на президента Louis Vuitton Майкла Берка.
По словам Берка, Louis Vuitton разобьет алмаз на мелкие частицы и сделает из него бриллианты.
— Никто не ожидал, что мы сделаем акцент на ювелирных изделиях высшего класса. Я думаю, это оживит индустрию, – отметил Майкл Берк.
Алмаз массой 1758 карат добыла канадская горнодобывающая компания Lucara Diamond в апреле 2019 года в Ботсване. Он получил название «Севела», что в переводе с языка сетсвана означает «редкая находка».
Сумму сделки в Louis Vuitton не раскрывают. Однако бывший президент Антверпенской алмазной биржи Марсель Прувер предполагает, что камень может стоить около $50 миллионов.
Напомним, группа компаний Louis Vuitton Moet Hennessy договорилась о покупке американской ювелирной компании Tiffany за $16,2 миллиардов. Сделку планируется завершить в середине 2020 года.