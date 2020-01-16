|Скорость ветра:
|1.2 м/с
|Восход солнца:
|07:33
|Заход солнца:
|16:30
|Температура завтра:
|+2 C°
|Скорость ветра:
|5 м/с
|Восход солнца:
|07:52
|Заход солнца:
|16:23
|Температура завтра:
|+3 C°
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|USD
|23.9 грн
|24.25 грн
|EUR
|25.95 грн
|27 грн
В Министерстве здравоохранения объяснили, какие медицинские услуги будут бесплатными для украинцев по программе медицинских гарантий с апреля 2020 года.
Об этом передает пресс-служба МЗ.
Программа медицинских гарантий касается первичной амбулаторно-поликлинической, стационарной, экстренной, паллиативной медпомощи, медицинской реабилитации и программы «Доступные лекарства».
Приоритетными направлениями стали лечение острого инфаркта и инсульта, помощь при родах, помощь недоношенным детям и ранняя диагностика онкологических заболеваний.
Медицинская помощь при инсульте/инфаркте:
Медицинские услуги в родах:
Медицинская помощь для недоношенных детей:
Медицинские услуги для ранней диагностики онкозаболеваний:
Услуги специализированной медицинской помощи по программе медицинских гарантий можно будет получить только по направлению врача. Без направления бесплатно ее смогут получить пациенты, которые обратились к акушеру-гинекологу, стоматологу, педиатру, психиатру или наркологу. Также без направления медицинская помощь оказывается бесплатно при неотложном состоянии.
Напомним, что в 2020 году Национальная служба здоровья Украины проверит качество предоставления медицинской помощи в больницах Николаева.
|
«Боїнг», Оман, Куршевель та деякі питання мораліСтанислав Мартиросов
|
Смена парадигмы. Как прокуроры из царьков превращаются в сервисный персоналМаксим Коваль
|
Епоха «Свінарчуків» продовжується, або безкінечна «сага» про ремонт кораблів «Сватове» та «Юрій Оліфіренко»Илья Шполянский
В Министерстве здравоохранения объяснили, какие медицинские услуги будут бесплатными для украинцев по программе медицинских гарантий с апреля 2020 года.
Об этом передает пресс-служба МЗ.
Программа медицинских гарантий касается первичной амбулаторно-поликлинической, стационарной, экстренной, паллиативной медпомощи, медицинской реабилитации и программы «Доступные лекарства».
Приоритетными направлениями стали лечение острого инфаркта и инсульта, помощь при родах, помощь недоношенным детям и ранняя диагностика онкологических заболеваний.
Медицинская помощь при инсульте/инфаркте:
Медицинские услуги в родах:
Медицинская помощь для недоношенных детей:
Медицинские услуги для ранней диагностики онкозаболеваний:
Услуги специализированной медицинской помощи по программе медицинских гарантий можно будет получить только по направлению врача. Без направления бесплатно ее смогут получить пациенты, которые обратились к акушеру-гинекологу, стоматологу, педиатру, психиатру или наркологу. Также без направления медицинская помощь оказывается бесплатно при неотложном состоянии.
Напомним, что в 2020 году Национальная служба здоровья Украины проверит качество предоставления медицинской помощи в больницах Николаева.