Об этом передает пресс-служба МЗ.

Программа медицинских гарантий касается первичной амбулаторно-поликлинической, стационарной, экстренной, паллиативной медпомощи, медицинской реабилитации и программы «Доступные лекарства».

Приоритетными направлениями стали лечение острого инфаркта и инсульта, помощь при родах, помощь недоношенным детям и ранняя диагностика онкологических заболеваний.

Медицинская помощь при инсульте/инфаркте:

диагностика: компьютерная томография, МРТ, ангиография, экстренные лабораторные исследования;

проведение тромболитической терапии (инсульт), стентирование (инфаркт);

круглосуточный мониторинг состояния пациента в реанимации;

реабилитационная помощь в остром периоде.

Медицинские услуги в родах:

физиологические роды;

ургентное и плановое кесарево сечение;

мониторинг состояния женщины и ребенка;

обезболивание во время родов;

лабораторные и инструментальные обследования;

интенсивная терапия в случае возникновения осложнений у пациентки;

реанимация и стабилизация состояния новорожденных;

вакцинация;

метаболический скрининг у новорожденных;

консультация по вопросам грудного вскармливания и послеродовой контрацепции.

Медицинская помощь для недоношенных детей:

интенсивная терапия;

дыхательная поддержка;

круглосуточное парентеральное питание;

круглосуточное бактериологическое, рентгенологическое, ультразвуковое обследование;

аудиологический и офтальмологический скрининг недоношенных детей с гестационным возрастом до 32 недель и весом при рождении меньше 1500 г;

вакцинация;

метаболический скрининг у новорожденных.

Медицинские услуги для ранней диагностики онкозаболеваний:

маммография;

гистероскопия;

эзофагогастродуоденоскопия;

колоноскопия;

цистоскопия;

бронхоскопия.

Услуги специализированной медицинской помощи по программе медицинских гарантий можно будет получить только по направлению врача. Без направления бесплатно ее смогут получить пациенты, которые обратились к акушеру-гинекологу, стоматологу, педиатру, психиатру или наркологу. Также без направления медицинская помощь оказывается бесплатно при неотложном состоянии.

Напомним, что в 2020 году Национальная служба здоровья Украины проверит качество предоставления медицинской помощи в больницах Николаева.