Национальный банк Украины остановит норму своего постановления, которым запрещается физическим лицам-предпринимателям тратить средства на собственные, не связанные с бизнесом, потребности с бизнес-счетов.

«Мы приостанавливаем действие нашего комментария о том, что средства со счетов ФЛП не могут использоваться на нужды, не связанные с предпринимательской деятельностью. Этот комментарий касается собственно налоговой службы», — сообщил Яков Смолий.

При этом он добавил, что своей нормой Нацбанк не вносил никаких новых изменений в действующее законодательство, ведь фактически запрет на использование средств со счетов ФЛП для личных нужд действует в Украине с 2003 года.

Ранее стало известно, что постановление Национального банка Украины, в котором содержится прямой запрет на расходование средств с бизнес-счетов физических лиц-предпринимателей на личные, не связанные с бизнесом, потребности, вступило в силу.