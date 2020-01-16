В Николаевской области мошенники обманули граждан суммарно на 40 тысяч 750 гривен.

Об этом сообщает Отдел коммуникации полиции Николаевской области.

В Центральный отдел полиции обратился мужчина, который сообщил, что неизвестная под предлогом оказания услуг интимного характера завладела 12 тысячами гривен, которые он перечислил через терминал на её мобильный счет.

Двое жителей Ингульского и Заводского районов стали жертвами «телефонных» аферистов. Они представились сотрудниками банка и узнали реквизиты и личные данные заявителей, после чего сняли с их счетов 15 тысяч гривен.

Также под предлогом продажи бытовой техники через сайт купли-продажи злоумышленник завладел 13 тысячами гривен жительницы Врадиевского района. Еще один житель Заводского района, пользуясь курьерской доставкой, перечислил на счет мошенника 750 гривен, но заказ так и не получил.

По указанным фактам полиция начала уголовные производства по части 1 статьи 190 УК «Мошенничество». Санкция статьи предусматривает наказание от штрафа до ограничения свободы на срок до трех лет.

Ранее сообщалось, что в Николаеве мошенники обманули жителей Ингульского и Корабельного районов на 185 тысяч гривен.