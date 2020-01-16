По данным расчетов журнала The Economist, который рассчитывает курсы валют мира по паритету покупательной способности, украинская гривна является одной из самых недооцененных валют мира, а ее реальный курс должен составлять 10,05 гривны за доллар.

В исследовании, которое проводится с 1986 года, оценивается стоимость бургера «Биг-Мак», который продается в популярной сети фаст-фудов «МакДоналдс». The Economist сравнивает стоимость бургеров во всех странах мира с ее стоимостью в США.

Так, по данным издания, «Биг-Мак» в Украине стоит 57 гривен, в то время как в США он стоит 5,67 доллара. Реальный курс гривны, в таком случае, должен составлять 10,05 гривны за доллар.

Наиболее недооцененными валютами в мире по «Индексу Биг-Мака» является южноафриканский рэнд и российский рубль — на 62% и 61,2% соответственно. Наиболее переоцененной валютой считается швейцарский франк, стоимость которого должна быть на 18,4% меньше.

Напомним, в Министерстве экономики, торговли и сельского хозяйства считают возможными два сценария курса гривны на 2020 год. По этому прогнозу курс доллара средний в году ожидается на уровне 27 гривен, а при самом оптимистичном сценарии — 24 гривны за доллар.