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В исследовании, которое проводится с 1986 года, оценивается стоимость бургера «Биг-Мак», который продается в популярной сети фаст-фудов «МакДоналдс». The Economist сравнивает стоимость бургеров во всех странах мира с ее стоимостью в США.
Так, по данным издания, «Биг-Мак» в Украине стоит 57 гривен, в то время как в США он стоит 5,67 доллара. Реальный курс гривны, в таком случае, должен составлять 10,05 гривны за доллар.
Наиболее недооцененными валютами в мире по «Индексу Биг-Мака» является южноафриканский рэнд и российский рубль — на 62% и 61,2% соответственно. Наиболее переоцененной валютой считается швейцарский франк, стоимость которого должна быть на 18,4% меньше.
Напомним, в Министерстве экономики, торговли и сельского хозяйства считают возможными два сценария курса гривны на 2020 год. По этому прогнозу курс доллара средний в году ожидается на уровне 27 гривен, а при самом оптимистичном сценарии — 24 гривны за доллар.
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В исследовании, которое проводится с 1986 года, оценивается стоимость бургера «Биг-Мак», который продается в популярной сети фаст-фудов «МакДоналдс». The Economist сравнивает стоимость бургеров во всех странах мира с ее стоимостью в США.
Так, по данным издания, «Биг-Мак» в Украине стоит 57 гривен, в то время как в США он стоит 5,67 доллара. Реальный курс гривны, в таком случае, должен составлять 10,05 гривны за доллар.
Наиболее недооцененными валютами в мире по «Индексу Биг-Мака» является южноафриканский рэнд и российский рубль — на 62% и 61,2% соответственно. Наиболее переоцененной валютой считается швейцарский франк, стоимость которого должна быть на 18,4% меньше.
Напомним, в Министерстве экономики, торговли и сельского хозяйства считают возможными два сценария курса гривны на 2020 год. По этому прогнозу курс доллара средний в году ожидается на уровне 27 гривен, а при самом оптимистичном сценарии — 24 гривны за доллар.