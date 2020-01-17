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Нацбанк с 17 января отменяет требование осуществлять по текущим счетам ФОПов только те расчетно-кассовые операции, которые не связаны с личными нуждами.
Об этом сообщает пресс-служба регулятора.
— Требование Национального банка осуществлять по текущим счетам ФОПов только те расчетно-кассовые операции, которые не связаны с личными нуждами, и право перечислять средства на свой счет после уплаты всех налогов и сборов, вызвала непонимание в бизнес-сообществе во время ее применения. Прислушиваясь к мнению банков и их клиентов, Национальный банк отменил эту норму, чтобы устранить манипуляции и возможные препятствия для деятельности предпринимателей, — говорится в сообщении.
При этом в Нацбанке добавили, что с 2003 года в Украине действует норма, что текущие счета физических лиц не могут использоваться для проведения операций, связанных с предпринимательской деятельностью.
Напомним, 2 января вступило в силу постановление НБУ, которым ФОПам запрещалось использовать текущие счета для личных нужд. В Нацбанке указывали, что ФОПы могут после уплаты налогов перевести деньги с предпринимательского счета на личный и использовать их по своему усмотрению.
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Нацбанк с 17 января отменяет требование осуществлять по текущим счетам ФОПов только те расчетно-кассовые операции, которые не связаны с личными нуждами.
Об этом сообщает пресс-служба регулятора.
— Требование Национального банка осуществлять по текущим счетам ФОПов только те расчетно-кассовые операции, которые не связаны с личными нуждами, и право перечислять средства на свой счет после уплаты всех налогов и сборов, вызвала непонимание в бизнес-сообществе во время ее применения. Прислушиваясь к мнению банков и их клиентов, Национальный банк отменил эту норму, чтобы устранить манипуляции и возможные препятствия для деятельности предпринимателей, — говорится в сообщении.
При этом в Нацбанке добавили, что с 2003 года в Украине действует норма, что текущие счета физических лиц не могут использоваться для проведения операций, связанных с предпринимательской деятельностью.
Напомним, 2 января вступило в силу постановление НБУ, которым ФОПам запрещалось использовать текущие счета для личных нужд. В Нацбанке указывали, что ФОПы могут после уплаты налогов перевести деньги с предпринимательского счета на личный и использовать их по своему усмотрению.