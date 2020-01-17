Прокуратура Луганской области разоблачила руководителя лесоохотничьего хозяйства, который организовал незаконную вырубку леса природно-заповедного фонда более чем 11 миллионов гривен.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Луганской области.

Прокуратура Луганской области и следственные ГБР сообщили о подозрении главному лесничему госпредприятия «Кременское лесоохотничье хозяйство» по ст. 246 УК Украины (незаконная порубка леса) и ч. 3 ст. 365 УК Украины (превышение служебных полномочий работником правоохранительного органа, что повлекло тяжкие последствия).

«По данным следствия, в течение 2015-2016 годов должностное лицо лесоохотничьего хозяйства подписала и выдала разрешительные документы по возможности осуществления незаконной сплошной рубки 9 тыс. деревьев сосны на территории природно-заповедного фонда. Противоправные действия работника правоохранительного органа нанесли государству более 11 млн грн материального ущерба», — говорится в сообщении.

Добавляется, что указанное лицо было раскрыто по материалам Управления стратегических расследований в Луганской области Департамента стратегических расследований Национальной полиции.

«Сейчас в Краматорский городской суд Донецкой области направлено ходатайство об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей. Досудебное расследование продолжается», — сообщили в прокуратуре.

В пресс-центре добавили, что подозреваемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок от семи до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Напомним, глава Прибугской ОТГ Доманевского района Виктор Матющенко заявил, что лесники уничтожают лесополосы у него в районе.