Жители Первомайска и отдельные депутаты городского совета возмущены качеством ремонта дорожного покрытия на проспекте Труда, что в микрорайоне «Сахарный завод». На эти работы выделялись 6 миллионов гривен государственной субвенции, однако качество оставляет желать лучшего.

Об этом говорится в сюжете телеканала «НИС-ТВ».

По результатам тендера дорогу на проспекте Труда ремонтирует местное предприятие - строительно-монтажное управление №13.

— Половина дороги сделана, половина – ничего не сделано. Обещала мне Дромашко, что сделают мост. Засыплют, подравняют, но там ничего не сделано. Скажите, пожалуйста, куда эти деньги деваются? – возмущена местная активистка Севиль.

Мэр Первомайска Людмила Дромашко утверждает, что там, где дорога ремонтировалась капитально, качество соответствует технологическим нормам.

— Возможно, качество, именно косметическое качество, выполненных работ не такое как хотелось. Однако дорога там, где она ремонтировалась капитально, она соответствует технологическим нормам. Проводятся проверки, - пояснила Людмила Дромашко.

С началом весны работы продолжатся, хотя денег на поточный ремонт нет.

В целом, почти половина дорог в Первомайске нуждается в капитальном ремонте. На эти цели в городском бюджете денег практически нет. Несколько депутатов направили «депутатские» на текущий ямочный ремонт. Вышла сума в размере 4 миллионов гривен.

— 4 миллиона – это деньги, которые были выделены отдельными депутатами по их представлению на проведение текущего ремонта. Это и есть ямочный ремонт. Это слишком маленькая сума для того, чтобы бы был виден результат на территории нашего города, - рассказала Людмила Дромашко.

Ранее сообщалось о том, что в Первомайске директор местного коммунального предприятия «Коммунсервис» Сергей Музыка с 2016 года как частный предприниматель получил от коммунальных учреждений Первомайска подрядов на 10 миллионов гривен.