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Холдинг Alphabet, которому принадлежит компания Google, достиг капитализации в 1 триллион долларов.
Об этом сообщает телекомпания CNBC, передает УНН.
— Компания Alphabet стала четвертой технологической компанией США, которая достигла рыночной стоимости в 1 триллион долларов, после Apple, Microsoft и Amazon, которые с тех пор опустились ниже этой отметки, - говорится в сообщении.
Отмечается, что если добавить в этот перечень компанию Facebook, то пять самых ценных американских технологических компаний сейчас стоят«потрясающих 5,2 триллиона долларов», что составляет более 17% от S&P 500.
— Это на 11% больше, чем пять лет назад, примерно две трети стоимости, или 3,5 триллиона долларов США, накопленные за этот отрезок, - сообщили в СМИ.
Напомним, что компания Microsoft объявила, что к 2030 году планирует достичь «отрицательного уровня эмиссии углерода» — то есть внедрить технологии, которые уменьшают вредные выбросы в атмосферу.
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Холдинг Alphabet, которому принадлежит компания Google, достиг капитализации в 1 триллион долларов.
Об этом сообщает телекомпания CNBC, передает УНН.
— Компания Alphabet стала четвертой технологической компанией США, которая достигла рыночной стоимости в 1 триллион долларов, после Apple, Microsoft и Amazon, которые с тех пор опустились ниже этой отметки, - говорится в сообщении.
Отмечается, что если добавить в этот перечень компанию Facebook, то пять самых ценных американских технологических компаний сейчас стоят«потрясающих 5,2 триллиона долларов», что составляет более 17% от S&P 500.
— Это на 11% больше, чем пять лет назад, примерно две трети стоимости, или 3,5 триллиона долларов США, накопленные за этот отрезок, - сообщили в СМИ.
Напомним, что компания Microsoft объявила, что к 2030 году планирует достичь «отрицательного уровня эмиссии углерода» — то есть внедрить технологии, которые уменьшают вредные выбросы в атмосферу.