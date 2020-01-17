Холдинг Alphabet, которому принадлежит компания Google, достиг капитализации в 1 триллион долларов.

Об этом сообщает телекомпания CNBC, передает УНН.

— Компания Alphabet стала четвертой технологической компанией США, которая достигла рыночной стоимости в 1 триллион долларов, после Apple, Microsoft и Amazon, которые с тех пор опустились ниже этой отметки, - говорится в сообщении.

Отмечается, что если добавить в этот перечень компанию Facebook, то пять самых ценных американских технологических компаний сейчас стоят«потрясающих 5,2 триллиона долларов», что составляет более 17% от S&P 500.

— Это на 11% больше, чем пять лет назад, примерно две трети стоимости, или 3,5 триллиона долларов США, накопленные за этот отрезок, - сообщили в СМИ.

Напомним, что компания Microsoft объявила, что к 2030 году планирует достичь «отрицательного уровня эмиссии углерода» — то есть внедрить технологии, которые уменьшают вредные выбросы в атмосферу.