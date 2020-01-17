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Служба безопасности Украины разоблачила коррупционную схему по хищению государственных денег, организованною чиновниками областного и местного бюджетов во время выполнения ремонтно-строительных работ на объектах социальной сферы Полтавской области.
Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.
В сообщении сказано, что чиновники и владельцы коммерческих структур по сговору обеспечили освоение подконтрольными фирмами свыше 150 миллионов гривен бюджетных средств, выделенных на ремонты и реконструкцию государственных учреждений, среди которых школы и больницы.
— Работы осуществлялись по заказу распорядителей бюджетных средств Полтавской ОГА и исполнительного комитета Полтавского городского совета. Фигуранты дела искусственно завышали стоимость выполненных работ и количество использованных строительных материалов, фиктивно покупая их у подконтрольных фирм-прокладок. Для вывода бюджетных денег в тень злоумышленники зарегистрировали ряд подконтрольных коммерческих структур, - говорится в сообщении.
По данным спецслужбы, фигуранты присвоили свыше 22 миллиона гривен бюджетных средств.
— Во время досудебного следствия задокументировано, что ведение финансового и бухгалтерского учета предприятий, которые вместе выходили на тендерные закупки, а также фирм-прокладок, осуществлялось по одному юридическому адресу. В частности, закупка товаров в подконтрольных коммерческих структур по стоимости, которая в среднем на 30-40% выше рыночной, привела к нанесению ущерба бюджету почти на 10 миллионов гривен, - говорится в сообщении.
В ходе обысков силовики изъяли финансовую и платежную документацию, черновую бухгалтерию, печати коммерческих структур, задействованных в противоправных сделках.
Открыто уголовное дело по части 5 статьи 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины. Продолжаются следственные действия.
Ранее сообщалось, что сотрудники Службы безопасности Украины вымогали деньги у бизнесменов.
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Служба безопасности Украины разоблачила коррупционную схему по хищению государственных денег, организованною чиновниками областного и местного бюджетов во время выполнения ремонтно-строительных работ на объектах социальной сферы Полтавской области.
Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.
В сообщении сказано, что чиновники и владельцы коммерческих структур по сговору обеспечили освоение подконтрольными фирмами свыше 150 миллионов гривен бюджетных средств, выделенных на ремонты и реконструкцию государственных учреждений, среди которых школы и больницы.
— Работы осуществлялись по заказу распорядителей бюджетных средств Полтавской ОГА и исполнительного комитета Полтавского городского совета. Фигуранты дела искусственно завышали стоимость выполненных работ и количество использованных строительных материалов, фиктивно покупая их у подконтрольных фирм-прокладок. Для вывода бюджетных денег в тень злоумышленники зарегистрировали ряд подконтрольных коммерческих структур, - говорится в сообщении.
По данным спецслужбы, фигуранты присвоили свыше 22 миллиона гривен бюджетных средств.
— Во время досудебного следствия задокументировано, что ведение финансового и бухгалтерского учета предприятий, которые вместе выходили на тендерные закупки, а также фирм-прокладок, осуществлялось по одному юридическому адресу. В частности, закупка товаров в подконтрольных коммерческих структур по стоимости, которая в среднем на 30-40% выше рыночной, привела к нанесению ущерба бюджету почти на 10 миллионов гривен, - говорится в сообщении.
В ходе обысков силовики изъяли финансовую и платежную документацию, черновую бухгалтерию, печати коммерческих структур, задействованных в противоправных сделках.
Открыто уголовное дело по части 5 статьи 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины. Продолжаются следственные действия.
Ранее сообщалось, что сотрудники Службы безопасности Украины вымогали деньги у бизнесменов.