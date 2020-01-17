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Укрпочта 22 января вводит в обращение почтовую марку «Они выстояли! Не выдержал бетон» по случаю Дня памяти украинских воинов, которые в течение 242 дней защищали Донецкий аэропорт.
Об этом Укринформу сообщили в пресс-службе национального почтового оператора, передаёт Укринформ.
— Укрпочта изображает на марках все важнейшие знаковые события Украины, в частности с 2014 года издаются марки, посвященные украинской армии, а на этот раз - героическим защитникам Донецкого аэропорта, - отмечается в сообщении.
Торжественная церемония спецгашения почтовой марки состоится 22 января в 14.00 в Киеве в Национальном музее истории Украины во Второй мировой войне с участием защитников Донецкого аэропорта, ветеранов АТО/ООС, министра инфраструктуры Украины Владислава Криклия, министра по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Оксаны Коляды, генерального директора Укрпочты Игоря Смелянского, автора марки, графика Андрея Ермоленко и воспитанников Киевского военного лицея имени Ивана Богуна.
Тираж почтовой марки - 130 000 экземпляров, стоимость - 9 гривен.
Справка: Бои за аэропорт продолжались с 26 мая 2014 года до 22 января 2015-го и закончились после полного разрушения старого и нового терминалов аэропорта. В обороне аэропорта также участвовали волонтеры и медики.
За стойкость и мужество украинских защитников назвали «киборгами».
В течение 18-21 января 2015 года в результате подрыва оккупантами терминала Донецкого аэропорта погибли 58 «киборгов», поэтому 21 января было принято решение отвести украинских военнослужащих из нового терминала, который был полностью разрушен и не пригоден для обороны.
Защищая Донецкий аэропорт, погибли более 200 украинских защитников, ранены - более 500. Многие из них отмечены государственными наградами, некоторые - посмертно.
Напомним, что ООО «Николаевская электроснабжающая компания» потратит больше 700 тысяч гривен на покупку почтовых марок.
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Укрпочта 22 января вводит в обращение почтовую марку «Они выстояли! Не выдержал бетон» по случаю Дня памяти украинских воинов, которые в течение 242 дней защищали Донецкий аэропорт.
Об этом Укринформу сообщили в пресс-службе национального почтового оператора, передаёт Укринформ.
— Укрпочта изображает на марках все важнейшие знаковые события Украины, в частности с 2014 года издаются марки, посвященные украинской армии, а на этот раз - героическим защитникам Донецкого аэропорта, - отмечается в сообщении.
Торжественная церемония спецгашения почтовой марки состоится 22 января в 14.00 в Киеве в Национальном музее истории Украины во Второй мировой войне с участием защитников Донецкого аэропорта, ветеранов АТО/ООС, министра инфраструктуры Украины Владислава Криклия, министра по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Оксаны Коляды, генерального директора Укрпочты Игоря Смелянского, автора марки, графика Андрея Ермоленко и воспитанников Киевского военного лицея имени Ивана Богуна.
Тираж почтовой марки - 130 000 экземпляров, стоимость - 9 гривен.
Справка: Бои за аэропорт продолжались с 26 мая 2014 года до 22 января 2015-го и закончились после полного разрушения старого и нового терминалов аэропорта. В обороне аэропорта также участвовали волонтеры и медики.
За стойкость и мужество украинских защитников назвали «киборгами».
В течение 18-21 января 2015 года в результате подрыва оккупантами терминала Донецкого аэропорта погибли 58 «киборгов», поэтому 21 января было принято решение отвести украинских военнослужащих из нового терминала, который был полностью разрушен и не пригоден для обороны.
Защищая Донецкий аэропорт, погибли более 200 украинских защитников, ранены - более 500. Многие из них отмечены государственными наградами, некоторые - посмертно.
Напомним, что ООО «Николаевская электроснабжающая компания» потратит больше 700 тысяч гривен на покупку почтовых марок.