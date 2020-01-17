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Бывшие владельцы ПриватБанка в течение декабря-января подали 285 новых судебных исков, в которых пытаются отменить национализацию ПриватБанка.
Об этом сообщает «НВ Бизнес», ссылаясь на юристов ПриватБанка.
По данным юристов ПриватБанка, 45 новых судебных исков подали бывшие топ-менеджеры ПриватБанка, который также владели акциями банка. Среди них – Александр Дубилет, Олег Гороховский, Тимур Новиков и другие. У каждого из них было до 2,7% акций ПриватБанка.
Также бывшие владельцы оспаривают процедуру, в рамках которой их вклады в ПриватБанке перевели в акции (процедура bail-in) и затем передали государству.
Большинство исков, а именно 220 новых судебных исков подали в суд компании, связаны с бывшими владельцами банка. В суде они оспаривают реструктуризацию кредитов на общую сумму около 127 миллиардов гривен. Эти кредиты ПриватБанк выдал в рамках реструктуризации кредитов предыдущих заемщиков. По ним новые заемщики предоставили менее качественный залог.
Напомним, Служба безопасности Украины выразила руководству ПриватБанка недовольство тем, что государственное финучреждение судится с бывшими владельцами банка Игорем Коломойским и Геннадием Боголюбовым в иностранных юрисдикциях, не согласовывая такие действия с СБУ и Генпрокуратурой.
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Бывшие владельцы ПриватБанка в течение декабря-января подали 285 новых судебных исков, в которых пытаются отменить национализацию ПриватБанка.
Об этом сообщает «НВ Бизнес», ссылаясь на юристов ПриватБанка.
По данным юристов ПриватБанка, 45 новых судебных исков подали бывшие топ-менеджеры ПриватБанка, который также владели акциями банка. Среди них – Александр Дубилет, Олег Гороховский, Тимур Новиков и другие. У каждого из них было до 2,7% акций ПриватБанка.
Также бывшие владельцы оспаривают процедуру, в рамках которой их вклады в ПриватБанке перевели в акции (процедура bail-in) и затем передали государству.
Большинство исков, а именно 220 новых судебных исков подали в суд компании, связаны с бывшими владельцами банка. В суде они оспаривают реструктуризацию кредитов на общую сумму около 127 миллиардов гривен. Эти кредиты ПриватБанк выдал в рамках реструктуризации кредитов предыдущих заемщиков. По ним новые заемщики предоставили менее качественный залог.
Напомним, Служба безопасности Украины выразила руководству ПриватБанка недовольство тем, что государственное финучреждение судится с бывшими владельцами банка Игорем Коломойским и Геннадием Боголюбовым в иностранных юрисдикциях, не согласовывая такие действия с СБУ и Генпрокуратурой.