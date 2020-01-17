Об этом сообщает «НВ Бизнес», ссылаясь на юристов ПриватБанка.

По данным юристов ПриватБанка, 45 новых судебных исков подали бывшие топ-менеджеры ПриватБанка, который также владели акциями банка. Среди них – Александр Дубилет, Олег Гороховский, Тимур Новиков и другие. У каждого из них было до 2,7% акций ПриватБанка.

Также бывшие владельцы оспаривают процедуру, в рамках которой их вклады в ПриватБанке перевели в акции (процедура bail-in) и затем передали государству.

Большинство исков, а именно 220 новых судебных исков подали в суд компании, связаны с бывшими владельцами банка. В суде они оспаривают реструктуризацию кредитов на общую сумму около 127 миллиардов гривен. Эти кредиты ПриватБанк выдал в рамках реструктуризации кредитов предыдущих заемщиков. По ним новые заемщики предоставили менее качественный залог.