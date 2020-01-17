Как отмечает BBC, это означает, что Apple придется отказаться от своего разъема Lightning, который используется на iPhone – по крайней мере в странах ЕС.

Журналисты предполагают, что компания может либо выбрать USB Type-C, который сейчас используется на некоторых устройствах Android, либо полностью перейти на метод беспроводной зарядки.

Несмотря на то, что дата голосования и детали резолюции европарламентариев еще не известны, Apple уже заявила, что предлагаемые изменения негативно повлияют на потребителей и будут препятствовать инновациям.

В 2009 году на рынке было более 30 различных стандартов зарядных устройств. Затем в том же году Apple вместе с 10 другими крупными технологическими компаниями подписала меморандум о взаимопонимании, которым обязывалась перевести свои зарядные устройства на стандарт, совместимый с micro-USB. Впрочем Apple воспользовалась возможностью обойти это обязательство путем создания адаптера.

Все современные гаджеты используют один из трех стандартов зарядного устройства: micro-USB, USB Type-C и Lightning.

Напомним, ранее компания Apple признала аннексированный Крым российским и указала это в приложении «Погода».