|Скорость ветра:
|3 м/с
|Восход солнца:
|07:32
|Заход солнца:
|16:31
|Температура завтра:
|+2 C°
|Скорость ветра:
|3 м/с
|Восход солнца:
|07:51
|Заход солнца:
|16:24
|Температура завтра:
|+1 C°
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|USD
|24.05 грн
|24.4 грн
|EUR
|26 грн
|27.05 грн
Члены Европейского парламента планируют вынести на голосование постановление, которым обяжут Европейскую комиссию внедрить единый стандарт зарядного устройства на всех гаджетах.
Как отмечает BBC, это означает, что Apple придется отказаться от своего разъема Lightning, который используется на iPhone – по крайней мере в странах ЕС.
Журналисты предполагают, что компания может либо выбрать USB Type-C, который сейчас используется на некоторых устройствах Android, либо полностью перейти на метод беспроводной зарядки.
Несмотря на то, что дата голосования и детали резолюции европарламентариев еще не известны, Apple уже заявила, что предлагаемые изменения негативно повлияют на потребителей и будут препятствовать инновациям.
В 2009 году на рынке было более 30 различных стандартов зарядных устройств. Затем в том же году Apple вместе с 10 другими крупными технологическими компаниями подписала меморандум о взаимопонимании, которым обязывалась перевести свои зарядные устройства на стандарт, совместимый с micro-USB. Впрочем Apple воспользовалась возможностью обойти это обязательство путем создания адаптера.
Все современные гаджеты используют один из трех стандартов зарядного устройства: micro-USB, USB Type-C и Lightning.
Напомним, ранее компания Apple признала аннексированный Крым российским и указала это в приложении «Погода».
|
«Боїнг», Оман, Куршевель та деякі питання мораліСтанислав Мартиросов
|
Смена парадигмы. Как прокуроры из царьков превращаются в сервисный персоналМаксим Коваль
|
Епоха «Свінарчуків» продовжується, або безкінечна «сага» про ремонт кораблів «Сватове» та «Юрій Оліфіренко»Илья Шполянский
Члены Европейского парламента планируют вынести на голосование постановление, которым обяжут Европейскую комиссию внедрить единый стандарт зарядного устройства на всех гаджетах.
Как отмечает BBC, это означает, что Apple придется отказаться от своего разъема Lightning, который используется на iPhone – по крайней мере в странах ЕС.
Журналисты предполагают, что компания может либо выбрать USB Type-C, который сейчас используется на некоторых устройствах Android, либо полностью перейти на метод беспроводной зарядки.
Несмотря на то, что дата голосования и детали резолюции европарламентариев еще не известны, Apple уже заявила, что предлагаемые изменения негативно повлияют на потребителей и будут препятствовать инновациям.
В 2009 году на рынке было более 30 различных стандартов зарядных устройств. Затем в том же году Apple вместе с 10 другими крупными технологическими компаниями подписала меморандум о взаимопонимании, которым обязывалась перевести свои зарядные устройства на стандарт, совместимый с micro-USB. Впрочем Apple воспользовалась возможностью обойти это обязательство путем создания адаптера.
Все современные гаджеты используют один из трех стандартов зарядного устройства: micro-USB, USB Type-C и Lightning.
Напомним, ранее компания Apple признала аннексированный Крым российским и указала это в приложении «Погода».