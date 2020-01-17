Вознесенская местная прокуратура вернула земельный участок площадью 0,1 гектара стоимостью больше 180 тысяч гривен, который расположен в Новой Одессе.

Об этом сообщает Вознесенская местная прокуратура.

Установлено, что в 2017 году этот земельный участок городской совет передал в аренду для обустройства и эксплуатации подъездного пути к кафе. В то же время, вопреки требованиям Земельного кодекса Украины, торги по продаже права аренды участка не проводились.

В связи с этим местная прокуратура подала иск об отмене решений Новоодесского горсовета, признании недействительным договора аренды и возвращении земли ОТГ.

После предъявления иска ответчики самостоятельно расторгнул договор аренды земельного участка и вернули его в распоряжение ОТГ.

Напомним, что на Николаевщине через суд государству вернули землю стоимостью почти 20 миллионов.