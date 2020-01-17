|Скорость ветра:
|4 м/с
|Восход солнца:
|07:32
|Заход солнца:
|16:31
|Температура завтра:
|+2 C°
|Скорость ветра:
|2 м/с
|Восход солнца:
|07:51
|Заход солнца:
|16:24
|Температура завтра:
|+1 C°
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|USD
|24.05 грн
|24.4 грн
|EUR
|26 грн
|27.05 грн
Вознесенская местная прокуратура вернула земельный участок площадью 0,1 гектара стоимостью больше 180 тысяч гривен, который расположен в Новой Одессе.
Об этом сообщает Вознесенская местная прокуратура.
Установлено, что в 2017 году этот земельный участок городской совет передал в аренду для обустройства и эксплуатации подъездного пути к кафе. В то же время, вопреки требованиям Земельного кодекса Украины, торги по продаже права аренды участка не проводились.
В связи с этим местная прокуратура подала иск об отмене решений Новоодесского горсовета, признании недействительным договора аренды и возвращении земли ОТГ.
После предъявления иска ответчики самостоятельно расторгнул договор аренды земельного участка и вернули его в распоряжение ОТГ.
Напомним, что на Николаевщине через суд государству вернули землю стоимостью почти 20 миллионов.
|
«Боїнг», Оман, Куршевель та деякі питання мораліСтанислав Мартиросов
|
Смена парадигмы. Как прокуроры из царьков превращаются в сервисный персоналМаксим Коваль
|
Епоха «Свінарчуків» продовжується, або безкінечна «сага» про ремонт кораблів «Сватове» та «Юрій Оліфіренко»Илья Шполянский
Вознесенская местная прокуратура вернула земельный участок площадью 0,1 гектара стоимостью больше 180 тысяч гривен, который расположен в Новой Одессе.
Об этом сообщает Вознесенская местная прокуратура.
Установлено, что в 2017 году этот земельный участок городской совет передал в аренду для обустройства и эксплуатации подъездного пути к кафе. В то же время, вопреки требованиям Земельного кодекса Украины, торги по продаже права аренды участка не проводились.
В связи с этим местная прокуратура подала иск об отмене решений Новоодесского горсовета, признании недействительным договора аренды и возвращении земли ОТГ.
После предъявления иска ответчики самостоятельно расторгнул договор аренды земельного участка и вернули его в распоряжение ОТГ.
Напомним, что на Николаевщине через суд государству вернули землю стоимостью почти 20 миллионов.