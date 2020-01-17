Антимонопольный комитет принял обязательные для исполнения рекомендации теплоснабжающим компаниям во всех городах Украины, в которых речь идет о снижении тарифов на отопление и горячую воду в связи с падением цен на газ.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Антимонопольного комитета.

В частности, Антимонопольный комитет требует изменить размер начислений за отопление и горячую воду в течение отопительного сезона 2019-2020 годов, своевременно проинформировать об этом потребителей, а также осуществить пересчет потребителям за предоставленные, некачественно или несвоевременно предоставленные услуги, «учитывая условия аномально теплой зимы».

В Антимонопольном комитете отмечают, что цены на газ в Украине упали на 20%, однако это не привело к уменьшению тарифов на отопление и горячую воду.

Свои рекомендации АМКУ дал как теплоснабжающим компаниям, так и местным органам власти.

Ранее сообщалось, что директор КП «Николаевоблтеплоэнерго» Николай Логвинов заявил, что в других городах Украины тариф на тепло удалось снизить из-за того, что перед отопительным сезоном его значительно повысили.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский поручил Кабинету министров найти пути снижения тарифа на отопление для населения в платежках за декабрь.

Как сообщил премьер-министр Алексей Гончарук, суммы в платежках за тепло в декабре могут быть снижены на 30%, или на 300 − 400 гривен. Это связано с тем, что тарифы на тепло рассчитаны без учета удешевления стоимости газа.

Во время сессии Николаевского горсовета 26 декабря депутат Елена Киселева обратилась к мэру города Александру Сенкевичу с просьбой предоставить информацию о том, возможно ли в Николаеве снизить тарифы на тепло, о чем во время заседания Совета регионов говорил премьер-министр Украины Алексей Гончарук.

Кабинет министров Украины опубликовал постановление о перерасчете тарифов на отопление. Соответствующий документ был обнародован на правительственном портале. После чего Николаевский городской голова Александр Сенкевич заявил, что хочет снизить на 20% стоимость отопления для горожан в 2020 году.

Ситуация с высокими платежками за декабрь удивила Николаевского городского голову Александра Сенкевича. Стоит отметить, что в группе «Contact Center при Николаевском городском совете» в Facebook николаевцы жаловались на большие платежки за теплоэнергию, которые пришли им за декабрь 2019 года, публикуя фотографии платежек.

В свою очередь, гендиректор Николаевской ТЭЦ Юрий Кишко заявил, что жалобы, которые абоненты оставляют на странице предприятия в Facebook, не имеют юридической силы.

Помимо этого он призвал николаевцев извиниться за публикации в социальной сети Facebook о якобы завышенных платежках за тепло в декабре.