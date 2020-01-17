Об этом журналистам во время брифинга сообщил начальник юридического отдела Запорожского городского совета Валерий Зломинога, сообщает корреспондент Укринформа.

Отмечается, что во время обысков работа аэропорта проходит в штатном режиме.

«Уголовное дело было возбуждено еще в 2015 году в отношении еще прежнего руководства аэропорта. Данное дело вызывает больше вопросов чем ответов. События, о которых идет речь, имели место в 2017 году, но дело возбуждено в 2015 году. Где логика, как можно в 2015 году возбудить дело о событиях, которые состоятся в 2017 году? Обыск проходит в законном русле, без злоупотреблений и нарушений. Аэропорт работает в штатном режиме», — рассказал Валерий Зломинога.

По словам чиновника, обыски проходят в рамках расследования правонарушений, которые предусмотрены ст. 191, 364, 366 УК Украины (присвоение, растрата имущества путем злоупотребления служебным положением, злоупотребление властью и служебным положением; служебный подлог).

«Будет проведен анализ документов, которые выдавались следователями на месте, и предоставим выводы относительно того, с чем мы согласны, а с чем нет. Предполагаем, что наиболее интересуются строительством нового терминала», — говорит он.

Уточняется, что на самом предприятии не комментировали ситуацию с обысками и порекомендовали обращаться в городской совет.

Напомним, строительство нового аэровозказального комплекса в Запорожье стартовало 14 декабря 2017 года. Подряд получила ООО «Альтис Констракшн». Согласно условиям договора, подрядчик обязан был завершить строительно-монтажные работы до конца 2019 года.

28 декабря городской голова Владимир Буряк провел выездное совещание и принял выполненные строительно-монтажные работы.