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Сотрудники Службы безопасности Украины проводят обыски в Запорожском аэропорту. В городском совете говорят, что спецслужба интересуется строительством нового терминала.
Об этом журналистам во время брифинга сообщил начальник юридического отдела Запорожского городского совета Валерий Зломинога, сообщает корреспондент Укринформа.
Отмечается, что во время обысков работа аэропорта проходит в штатном режиме.
«Уголовное дело было возбуждено еще в 2015 году в отношении еще прежнего руководства аэропорта. Данное дело вызывает больше вопросов чем ответов. События, о которых идет речь, имели место в 2017 году, но дело возбуждено в 2015 году. Где логика, как можно в 2015 году возбудить дело о событиях, которые состоятся в 2017 году? Обыск проходит в законном русле, без злоупотреблений и нарушений. Аэропорт работает в штатном режиме», — рассказал Валерий Зломинога.
По словам чиновника, обыски проходят в рамках расследования правонарушений, которые предусмотрены ст. 191, 364, 366 УК Украины (присвоение, растрата имущества путем злоупотребления служебным положением, злоупотребление властью и служебным положением; служебный подлог).
«Будет проведен анализ документов, которые выдавались следователями на месте, и предоставим выводы относительно того, с чем мы согласны, а с чем нет. Предполагаем, что наиболее интересуются строительством нового терминала», — говорит он.
Уточняется, что на самом предприятии не комментировали ситуацию с обысками и порекомендовали обращаться в городской совет.
Напомним, строительство нового аэровозказального комплекса в Запорожье стартовало 14 декабря 2017 года. Подряд получила ООО «Альтис Констракшн». Согласно условиям договора, подрядчик обязан был завершить строительно-монтажные работы до конца 2019 года.
28 декабря городской голова Владимир Буряк провел выездное совещание и принял выполненные строительно-монтажные работы.
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Сотрудники Службы безопасности Украины проводят обыски в Запорожском аэропорту. В городском совете говорят, что спецслужба интересуется строительством нового терминала.
Об этом журналистам во время брифинга сообщил начальник юридического отдела Запорожского городского совета Валерий Зломинога, сообщает корреспондент Укринформа.
Отмечается, что во время обысков работа аэропорта проходит в штатном режиме.
«Уголовное дело было возбуждено еще в 2015 году в отношении еще прежнего руководства аэропорта. Данное дело вызывает больше вопросов чем ответов. События, о которых идет речь, имели место в 2017 году, но дело возбуждено в 2015 году. Где логика, как можно в 2015 году возбудить дело о событиях, которые состоятся в 2017 году? Обыск проходит в законном русле, без злоупотреблений и нарушений. Аэропорт работает в штатном режиме», — рассказал Валерий Зломинога.
По словам чиновника, обыски проходят в рамках расследования правонарушений, которые предусмотрены ст. 191, 364, 366 УК Украины (присвоение, растрата имущества путем злоупотребления служебным положением, злоупотребление властью и служебным положением; служебный подлог).
«Будет проведен анализ документов, которые выдавались следователями на месте, и предоставим выводы относительно того, с чем мы согласны, а с чем нет. Предполагаем, что наиболее интересуются строительством нового терминала», — говорит он.
Уточняется, что на самом предприятии не комментировали ситуацию с обысками и порекомендовали обращаться в городской совет.
Напомним, строительство нового аэровозказального комплекса в Запорожье стартовало 14 декабря 2017 года. Подряд получила ООО «Альтис Констракшн». Согласно условиям договора, подрядчик обязан был завершить строительно-монтажные работы до конца 2019 года.
28 декабря городской голова Владимир Буряк провел выездное совещание и принял выполненные строительно-монтажные работы.