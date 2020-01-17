Служба автомобильных дорог Николаевской области собирается потратить почти 14,4 миллиона гривен на содержание части трассы Р-81 «Казанка – Снигирёвка – Антоновка» до конца 2021 года.

Об этом свидетельствуют данные системы публичных закупок ProZorro.

Тендер был объявлен сегодня, 17 января. Аукцион планируют начать 24 марта. Согласно тендерной документации подрядчик должен будет проводить работы на трассе Р-81 «Казанка – Снигирёвка – Антоновка», на участке км 0+000 – км 61+178 (территория Николаевской области). Ожидаемая стоимость– 14 миллионов 398 тысяч 442 гривны.

В перечень работ входит ликвидация выбоин и промоин, укрепление обочин, уборка трассы и прочее.

Ранее сообщалось, что САД Николаевской области собирается потратить 3,5 миллиона гривен на содержание части трассы Н-24 «Благовещенское - Николаев» (через Вознесенск) на протяжении 3 месяцев.