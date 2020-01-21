Boeing официально прекратил производство самолетов 737 Max.

Об этом сообщает CNN.

Сообщается, что производство этих самолетов было прекращено временно еще в декабре.

Отметим, что производство самолетов остановили после двух смертельных авиакатастроф, в результате которых погибли 346 человек.

На время прекращения производства сотрудников увольнять не будут, а переведут на другие должности.

Сейчас в Вашингтоне и Техасе ожидают отправки в авиакомпании во всему миру около 400 самолетов.

Ранее сообщалось, американская компания Boeing полностью перепишет программное обеспечение для самолетов 737 MAX, запрещенных для эксплуатации после двух катастроф.