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Boeing официально прекратил производство самолетов 737 Max.
Об этом сообщает CNN.
Сообщается, что производство этих самолетов было прекращено временно еще в декабре.
Отметим, что производство самолетов остановили после двух смертельных авиакатастроф, в результате которых погибли 346 человек.
На время прекращения производства сотрудников увольнять не будут, а переведут на другие должности.
Сейчас в Вашингтоне и Техасе ожидают отправки в авиакомпании во всему миру около 400 самолетов.
Ранее сообщалось, американская компания Boeing полностью перепишет программное обеспечение для самолетов 737 MAX, запрещенных для эксплуатации после двух катастроф.
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«Океан», туман з пустотою та МордорСтанислав Мартиросов
Boeing официально прекратил производство самолетов 737 Max.
Об этом сообщает CNN.
Сообщается, что производство этих самолетов было прекращено временно еще в декабре.
Отметим, что производство самолетов остановили после двух смертельных авиакатастроф, в результате которых погибли 346 человек.
На время прекращения производства сотрудников увольнять не будут, а переведут на другие должности.
Сейчас в Вашингтоне и Техасе ожидают отправки в авиакомпании во всему миру около 400 самолетов.
Ранее сообщалось, американская компания Boeing полностью перепишет программное обеспечение для самолетов 737 MAX, запрещенных для эксплуатации после двух катастроф.