Компания «Рисоил-Херсон» победила в конкурсе на концессию Херсонского морского порта.

Об этом в Facebook сообщил премьер-министр Алексей Гончарук.

Согласно условиям концессии, победитель обязан инвестировать в порт около 300 миллионов гривен.

— Заявкой предполагается высокая ставка переменного концессионного платежа, сумма которого составит 12 миллионов гривен единожды и 7% дохода ежегодно. Кроме того, победитель вложит более 18 миллионов гривен в местную инфраструктуру, - написал Алексей Гончарук.

Концессия - это форма государственно-частного партнерства, предусматривает предоставление инвестору права на строительство и модернизацию мощностей, оставляя объект в государственной собственности.

Как сообщалось, в конкурсе по передаче в концессию имущества государственного предприятия «Херсонский морской торговый порт» принимали участие четыре компании, из которых две – международные.