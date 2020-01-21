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Компания «Рисоил-Херсон» победила в конкурсе на концессию Херсонского морского порта.
Об этом в Facebook сообщил премьер-министр Алексей Гончарук.
Согласно условиям концессии, победитель обязан инвестировать в порт около 300 миллионов гривен.
— Заявкой предполагается высокая ставка переменного концессионного платежа, сумма которого составит 12 миллионов гривен единожды и 7% дохода ежегодно. Кроме того, победитель вложит более 18 миллионов гривен в местную инфраструктуру, - написал Алексей Гончарук.
Концессия - это форма государственно-частного партнерства, предусматривает предоставление инвестору права на строительство и модернизацию мощностей, оставляя объект в государственной собственности.
Как сообщалось, в конкурсе по передаче в концессию имущества государственного предприятия «Херсонский морской торговый порт» принимали участие четыре компании, из которых две – международные.
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Компания «Рисоил-Херсон» победила в конкурсе на концессию Херсонского морского порта.
Об этом в Facebook сообщил премьер-министр Алексей Гончарук.
Согласно условиям концессии, победитель обязан инвестировать в порт около 300 миллионов гривен.
— Заявкой предполагается высокая ставка переменного концессионного платежа, сумма которого составит 12 миллионов гривен единожды и 7% дохода ежегодно. Кроме того, победитель вложит более 18 миллионов гривен в местную инфраструктуру, - написал Алексей Гончарук.
Концессия - это форма государственно-частного партнерства, предусматривает предоставление инвестору права на строительство и модернизацию мощностей, оставляя объект в государственной собственности.
Как сообщалось, в конкурсе по передаче в концессию имущества государственного предприятия «Херсонский морской торговый порт» принимали участие четыре компании, из которых две – международные.