В Одессе на улице Преображенской, 17 отреставрировала старинные двери в памятнике архитектуры - так называемом доме Дурьяна, построенном в 1885-1886 годах по проекту архитектора Льва Влодека. До революции 1917 года в нем размещалась гостиница «Виктория» с паровой пекарней.

Двери обновили в рамках муниципального проекта «Реставрация старинных дверей — уника льный туристический маршрут», получившего финансирование из городской казны по линии «Общественного бюджета», пишет «Думская».

Реставраторы восстановили утраченные резные элементы декора, привели в порядок сохранившиеся деревянные элементы и отлили заново ручки.

— Демонтировали двери в ноябре, а недавно вернули на свое место обновленными. Работы по заказу горуправления охраны культурного наследия выполнила компания бизнесмена Игоря Яковенко «Результат-99», которая получит за этот объект 276,4 тысяч гривен. Тендер был, как полагается, допороговым — с одним участником, - пишет издание.

«Результат» должен отреставрировать и ряд других входных конструкций, включенных в список проекта — за примерно такие же деньги. Всего за счет «Общественного бюджета» должны дать вторую жизнь 11 дверям в домах на улицах Гоголя, Екатерининской и Преображенской.

Издание отмечает, что похожий проект под названием «Тысяча дверей» реализуют неравнодушные одесситы — организации Urban Inst., «Архитектура Одессы» и общественный ресторан 4City. Недавно они восстановили дверь дома на Троицкой, 43б, которая была примерно в таком же состоянии, что и дверь на Преображенской, если не хуже.

Общественникам реставрация обошлась в 2,5 тысяч долларов США, то есть в четыре раза дешевле, чем у городских властей.