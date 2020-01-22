Депутат Николаевского городского совета Наталья Горбенко заявила, что Государственное агентство автомобильных дорог Украины готово принять на баланс и отремонтировать аварийный Варваровский (Южнобугский) мост.

Об этом шла речь на совещании в Министерстве Инфраструктуры Украины, написала депутат на своей странице в Facebook.

Она отметила, что уже достигнута предварительная договоренность с «Укравтодором», что агентство возьмёт этот мост себе на баланс, отремонтирует и в будущем займется его эксплуатацией.

— По ремонту Варваровского (Южнобугского) моста - достигнута предварительная договоренность, что Укравтодор готов принять этот мост себе на баланс, провести его ремонт и в дальнейшем эксплуатировать. (Напомню, что сейчас по этому мосту проходит государственная трасса М-14 и покрытие моста принадлежит Укравтодору, а сам конструктив моста - принадлежит городу Николаеву.). Сейчас важно пройти всю формальную процедуру передачи, и надеяться, что Укравтодор «не передумает» брать мост в собственность, - написала Наталья Горбенко.

Также она отметила, что для «японского» моста через реку Южный Буг в феврале 2020 года будет разработана пошаговая дорожная карта, которая опишет все этапы и сроки для разработки проектной документации по его строительству.

— По «японскому» мосту - японская сторона передала в Министерство инфраструктуры Украины результаты исследований, которые должны лечь в основу ТЭО. В феврале 2020 года украинской стороной будет разработана пошаговая дорожная карта, описывающая все этапы, сроки и ответственных от нынешнего момента времени до момента завершения разработки проектной документации и прохождения экспертизы проекта строительства нового мостового перехода через реку Ю.Буг, - написала Наталья Горбенко.

Николаевский городской голова Александр Сенкевич прокомментировал публикацию депутата: «Вы лучшая! Так держать!».

Как известно, во время визита в Японию президент Украины Владимир Зеленский обсудил с президентом Японского агентства международного сотрудничества (JICA) Синичи Китаока перспективы строительства в Николаеве так называемого «японского моста» через реку Южный Буг.

По мнению новоназначенного главы Укравтодора Александра Кубракова, финансировать ремонт Южнобугского (Варваровского) моста нужно из государственного и местного бюджетов.

Напомним, что во время брифинга в Очакове 20 ноября президент Владимир Зеленский заставил главу Николаевской ОГА Александра Стадника пообещать отремонтировать Варваровский мост до конца следующего года.

17 июля, во время визита в Николаев, Владимир Зеленский заявил, что решение проблемы Варваровского моста — это первоочередная задача губернатора.

2 октября, во время визита в Николаев министр инфраструктуры Владислав Криклий заявил, что Николаев должен самостоятельно искать пути решения проблемы с ремонтом аварийного Варваровского моста. Также министр отметил, что в случае если аварийный Варваровский мост в Николаеве рухнет, то отвечать за это должна городская власть. По словам мэра Николаева Александра Сенкевича, таких мостов, как Варваровский, всего два в мире, и один из них, в Китае, уже рухнул.