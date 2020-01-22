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Объемы промышленного производства в декабре 2019 года по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года сократились на 7,7%.
Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики Украины.
По данным статистического ведомства, за весь 2019 года зафиксировано падение промпроизводства на 1,8%.
За 2019 год в добывающей промышленности и разработке карьеров падение составило 0,0%, в перерабатывающей промышленности — падение на 2,0%, в поставках электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха — падение на 4,1%.
Ранее сообщалось, что Николаевская область стала лидером среди регионов Украины по объемам теневого выращивания агропродукции.
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Объемы промышленного производства в декабре 2019 года по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года сократились на 7,7%.
Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики Украины.
По данным статистического ведомства, за весь 2019 года зафиксировано падение промпроизводства на 1,8%.
За 2019 год в добывающей промышленности и разработке карьеров падение составило 0,0%, в перерабатывающей промышленности — падение на 2,0%, в поставках электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха — падение на 4,1%.
Ранее сообщалось, что Николаевская область стала лидером среди регионов Украины по объемам теневого выращивания агропродукции.