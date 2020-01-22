Министерство инфраструктуры на форуме в Давосе подписало «Меморандум о взаимопонимании» с крупнейшим железнодорожным оператором Германии Deutsche Bahn.

Об этом сообщил премьер-министр Алексей Гончарук.

По его словам, это соглашение является логическим продолжением плана реструктуризации «Укрзалізниці».

«После встречи с руководством Deutsche Bahn на прошлой неделе в Киеве, мы пришли к пониманию формата сотрудничества, а именно — Украина будет полностью сохранять за собой контроль над «Укрзалізницею». Немецкие специалисты будут работать над реформированием управленческих механизмов предприятия», — отметил премьер.

Также Гончарук опроверг слухи о какой-либо продаже или аренде «Укрзалізниці».

Ранее сообщалось, что «Укрзалізниця» в 2020 году планирует купить еще 40 единиц тепловозов General Electric в рамках действующего контракта с компанией.