Среди инструментов, к которым Украина прибегнет для привлечения инвесторов — так называемая «инвестиционная няня» и налоговые каникулы.

Об этом на Всемирном экономическом форуме в Давосе заявил президент Украины Владимир Зеленский, передает delo.ua.

«Мы сейчас подготовили новую программу, которая будет называться «инвестиционная няня». О чем это? Каждому инвестору, каждой крупной компании, которая приведет в Украину $100 млн и больше мы обеспечим отдельный контракт с государством. Именно государство будет вас защищать. У вас будет менеджер, «няня», который разговаривает на 5 языках и 24/7 будет с вами работать. Любой вопрос, любая проблема — у вас будет контакт с этим менеджером и не будет никакой проблемы», — отметил гарант.

Кроме того, всем инвесторам, которые примут участие в большой приватизации в ближайшие два года и принесут $10 миллионов и больше Зеленский пообещал налоговые каникулы.

«Вы не будете платить пять лет налог на прибыль. Welcome. Также вы знаете, что земельная реформа, концессии, дерегуляция. У нас правда очень много законопроектов, о которых мы можем, я могу, говорить часами. Сегодня выгодно действительно вкладывать деньги в Украину. У нас талантливая и, пока что, не хочу называть украинцев cheap (дешевый — Delo. ua), но пока это дешевле чем в Европе. Пожалуйста, пользуйтесь моментом, будьте умными», — добил президент.

Напомним, ранее сообщалось, что в Давосе Владимир Зеленский предложил взять Украину в ЕС вместо Британии.