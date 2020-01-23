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Украина объявила о выпуске новых 10-летних еврооблигаций на сумму 1,25 миллиарда евро.
Об этом сообщает на пресс-служба Министерства финансов Украины.
Отмечается, что на ценные бумаги будут начисляться проценты по ставке 4,375% годовых. Облигации номинированы в евро.
Расчеты за новым выпуском должны состояться 27 января 2020 года.
— Мы рады сообщить, что сегодня Украина провела прайсинг еврооблигаций, номинированных в евро, со сроком погашения 10 лет с самым низким купоном в истории страны - по ставке 4,375%. Собрав заявки от более чем 350 инвесторов со всего мира, мы поставили вторую точку на кривой доходности в евро, - заявила министр финансов Оксана Маркарова.
BNP Paribas, J. P. Morgan and Raiffeisen Bank International были привлечены в качестве совместных лид-менеджеров и общих букраннеров транзакции.
Ожидается, что в новом выпуске будут присвоены рейтинги «B» рейтинговым агентством Standard & poor's и «B» рейтинговым агентством Fitch.
Как отметили в Офисе президента, на пике заявок спрос со стороны инвесторов превысил предложение почти в 7 раз. Это самая низкая процентная ставка на еврооблигации, что «является бесспорным результатом сложных структурных реформ».
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Украина объявила о выпуске новых 10-летних еврооблигаций на сумму 1,25 миллиарда евро.
Об этом сообщает на пресс-служба Министерства финансов Украины.
Отмечается, что на ценные бумаги будут начисляться проценты по ставке 4,375% годовых. Облигации номинированы в евро.
Расчеты за новым выпуском должны состояться 27 января 2020 года.
— Мы рады сообщить, что сегодня Украина провела прайсинг еврооблигаций, номинированных в евро, со сроком погашения 10 лет с самым низким купоном в истории страны - по ставке 4,375%. Собрав заявки от более чем 350 инвесторов со всего мира, мы поставили вторую точку на кривой доходности в евро, - заявила министр финансов Оксана Маркарова.
BNP Paribas, J. P. Morgan and Raiffeisen Bank International были привлечены в качестве совместных лид-менеджеров и общих букраннеров транзакции.
Ожидается, что в новом выпуске будут присвоены рейтинги «B» рейтинговым агентством Standard & poor's и «B» рейтинговым агентством Fitch.
Как отметили в Офисе президента, на пике заявок спрос со стороны инвесторов превысил предложение почти в 7 раз. Это самая низкая процентная ставка на еврооблигации, что «является бесспорным результатом сложных структурных реформ».