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Выпуск Украиной новых 10-летних еврооблигаций позволят экономить для государственного бюджета 2 млн гривен на день.
Об этом в своем Telegram-канале написал премьер-министр Алексей Гончарук.
По его словам, в предыдущие годы страна накопила множество долгов по высоким процентам.
— Обслуживание госдолга - это самая большая статья расходов из Госбюджета. В среднем до 2022-го года она составит 484 млрд грн в год. Именно поэтому мы разместили евробонды по самым дешевым в истории Украины процентным ставкам. Простыми словами, мы замещаем долги - отдаем дорогие, а берем значительно дешевле. Что является выгодным для нашего государства, - написал Алексей Гончарук.
Гончарук отметил, что в прошлом году процентные ставки на внешние заимствования Украины составили примерно 6,75% в год.
— Сегодня мы заимствуем 1,25 млрд евро под 4,375% годовых. Фактически благодаря этому эффективному решению мы экономим для бюджета 2 миллиона гривен в день. А эти деньги будут направлены на программы социально-экономического развития, - подчеркнул Алексей Гончарук.
Напомним, Украина объявила о выпуск новых 10-летних еврооблигаций на сумму 1,25 миллиард евро. Расчеты по новым выпуском должны состояться 27 января 2020 года.
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Выпуск Украиной новых 10-летних еврооблигаций позволят экономить для государственного бюджета 2 млн гривен на день.
Об этом в своем Telegram-канале написал премьер-министр Алексей Гончарук.
По его словам, в предыдущие годы страна накопила множество долгов по высоким процентам.
— Обслуживание госдолга - это самая большая статья расходов из Госбюджета. В среднем до 2022-го года она составит 484 млрд грн в год. Именно поэтому мы разместили евробонды по самым дешевым в истории Украины процентным ставкам. Простыми словами, мы замещаем долги - отдаем дорогие, а берем значительно дешевле. Что является выгодным для нашего государства, - написал Алексей Гончарук.
Гончарук отметил, что в прошлом году процентные ставки на внешние заимствования Украины составили примерно 6,75% в год.
— Сегодня мы заимствуем 1,25 млрд евро под 4,375% годовых. Фактически благодаря этому эффективному решению мы экономим для бюджета 2 миллиона гривен в день. А эти деньги будут направлены на программы социально-экономического развития, - подчеркнул Алексей Гончарук.
Напомним, Украина объявила о выпуск новых 10-летних еврооблигаций на сумму 1,25 миллиард евро. Расчеты по новым выпуском должны состояться 27 января 2020 года.