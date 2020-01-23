Выпуск Украиной новых 10-летних еврооблигаций позволят экономить для государственного бюджета 2 млн гривен на день.

Об этом в своем Telegram-канале написал премьер-министр Алексей Гончарук.

По его словам, в предыдущие годы страна накопила множество долгов по высоким процентам.

— Обслуживание госдолга - это самая большая статья расходов из Госбюджета. В среднем до 2022-го года она составит 484 млрд грн в год. Именно поэтому мы разместили евробонды по самым дешевым в истории Украины процентным ставкам. Простыми словами, мы замещаем долги - отдаем дорогие, а берем значительно дешевле. Что является выгодным для нашего государства, - написал Алексей Гончарук.

Гончарук отметил, что в прошлом году процентные ставки на внешние заимствования Украины составили примерно 6,75% в год.

— Сегодня мы заимствуем 1,25 млрд евро под 4,375% годовых. Фактически благодаря этому эффективному решению мы экономим для бюджета 2 миллиона гривен в день. А эти деньги будут направлены на программы социально-экономического развития, - подчеркнул Алексей Гончарук.

Напомним, Украина объявила о выпуск новых 10-летних еврооблигаций на сумму 1,25 миллиард евро. Расчеты по новым выпуском должны состояться 27 января 2020 года.