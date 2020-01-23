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Заместитель министра социальной политики Наталья Ненюченко заявила, что средний размер пенсий за год вырос более чем 16%.
Об этом сообщает информационное управление аппарата Верховной рады.
По ее словам, средний размер пенсии по состоянию на 1 января составляет 3083 гривны.
— Соотношение пенсий к заработной плате за вычетом налогов составляет 35,1%. При этом средний размер пенсий за год вырос на 16,5% и по состоянию на 1 января составляет 3083 гривны, - сообщила заместитель министра.
Напомним, что Верховная Рада одобрила закон о верификации пенсий и других государственных выплат с предложениями президента Владимира Зеленского.
Заместитель министра социальной политики Наталья Ненюченко заявила, что средний размер пенсий за год вырос более чем 16%.
Об этом сообщает информационное управление аппарата Верховной рады.
По ее словам, средний размер пенсии по состоянию на 1 января составляет 3083 гривны.
— Соотношение пенсий к заработной плате за вычетом налогов составляет 35,1%. При этом средний размер пенсий за год вырос на 16,5% и по состоянию на 1 января составляет 3083 гривны, - сообщила заместитель министра.
Напомним, что Верховная Рада одобрила закон о верификации пенсий и других государственных выплат с предложениями президента Владимира Зеленского.