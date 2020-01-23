Об этом говорится в сообщении Государственной службы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей.

Там отмечают, что вечером 22 января поступило сообщение о том, что в ЕС не пропускают импорт украинского мяса птицы. При этом запрет ЕС не распространился на яйца. При этом, как отмечают в ведомстве, только в Украине появилась информация о вспышке вируса, все европейские органы в соответствии предупредили и провели переговоры и договоренности продолжать поставки украинской птицы в ЕС.

— Учитывая отчеты многочисленных миссий по оценке эквивалентности, результаты переговоров и предварительных договоренностей, данное решение ЕС является потрясающе неожиданным для украинской стороны, – сообщают в Госпродпотребслужба.

Вспышку птичьего гриппа в Украине зафиксировали 18 января 2020 года в Винницкой области на предприятии «Хутор».

— По оперативным данным на 23 января 20 всю имеющуюся в эпизоотическом очаге птицу умертвили гуманным бескровным методом и сожгли. Начались мероприятия по проведению дезинфекционных работ, – отмечают в ведомстве и добавляют, что ситуация с распространением вируса находится под контролем.

Напомним, Европарламент в рамках борьбы с загрязнением мирового океана проголосовал за запрет одноразовых изделий из пластика - посуды, соломинок для питья, тонких пластиковых пакетов и других.