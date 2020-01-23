В январе-ноябре 2019 года поставки украинской водки за границу составили 49,6 миллионов долларов.

Об этом свидетельствуют данные Госстатистики, передает УНН.

Наибольшим ценителем украинской водки является Казахстан. Так, в январе-ноябре 2019 года Украина поставила в Казахстан водки на 4,9 миллионов долларов.

Второе место в списке занимают США. За 11 месяцев 2019 года поставки украинской водки в США составили 4,4 миллионов долларов.

На третьем месте — Латвия с показателем 3,3 миллионов долларов, на четвертом — Польша, куда Украина в январе-ноябре 2019 года экспортировала водки на 3,2 миллионов долларов.

В общем, за 11 месяцев 2019 года экспорт украинской водки в страны СНГ составил 10,6 миллионов долларов, в страны Европы — 11,1 миллионов долларов, в страны Азии — 9,5 миллионов долларов, в Объединенные Арабские Эмираты — 3,4 миллионов долларов, в страны Африки — 343 тысяч долларов, в Америку — 4700000 долларов.

Ранее сообщалось, что в Министерстве развития экономики, торговли и сельского хозяйства сообщили, что экспорт товаров и услуг в третьем квартале ускорился до 13,5%.