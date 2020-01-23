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Наблюдательный совет АО «Укрзалізниці» отреагировал на заявление Премьер-министра Алексея Гончарука о сотрудничестве УЗ с немецким оператором Deutsche Bahn.
Об этом сообщается на сайте «Укрзалізниці».
В набсовете УЗ отметили, что им известно о подписании Соглашения между украинским правительством и немецким железнодорожным оператором Германии Deutsche Bahn, однако никакой подробной информацией об этом пока не владеют.
«Наблюдательному совету АО «Укрзалізниця» стало известно о подписании Соглашения о намерениях между правительством Украины и железнодорожным оператором Германии Deutsche Bahn о дальнейшем сотрудничестве по развитию «Укрзалізниці». Подписание этого документа является инициативой и прерогативой правительства Украины. Как только наблюдательный совет получит больше информации, этот вопрос будет рассмотрен», — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что еациональный немецкий оператор железнодорожных перевозок Deutsche Bahn не планирует брать в управление «Укрзалізницю».
Напомним, 22 января в Давосе Министерство инфраструктуры Украины подписало Меморандум о взаимопонимании с железнодорожным оператором Германии Deutsche Bahn.
Как завил премьер-министр Алексей Гончарук, Украина в рамках Меморандума о взаимопонимании передаст в управление железную дорогу оператору Германии Deutsche Bahn на 10 лет. По словам Гончарука, такое решение демонстрирует открытость Украины к инвестициям.
Наблюдательный совет АО «Укрзалізниці» отреагировал на заявление Премьер-министра Алексея Гончарука о сотрудничестве УЗ с немецким оператором Deutsche Bahn.
Об этом сообщается на сайте «Укрзалізниці».
В набсовете УЗ отметили, что им известно о подписании Соглашения между украинским правительством и немецким железнодорожным оператором Германии Deutsche Bahn, однако никакой подробной информацией об этом пока не владеют.
«Наблюдательному совету АО «Укрзалізниця» стало известно о подписании Соглашения о намерениях между правительством Украины и железнодорожным оператором Германии Deutsche Bahn о дальнейшем сотрудничестве по развитию «Укрзалізниці». Подписание этого документа является инициативой и прерогативой правительства Украины. Как только наблюдательный совет получит больше информации, этот вопрос будет рассмотрен», — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что еациональный немецкий оператор железнодорожных перевозок Deutsche Bahn не планирует брать в управление «Укрзалізницю».
Напомним, 22 января в Давосе Министерство инфраструктуры Украины подписало Меморандум о взаимопонимании с железнодорожным оператором Германии Deutsche Bahn.
Как завил премьер-министр Алексей Гончарук, Украина в рамках Меморандума о взаимопонимании передаст в управление железную дорогу оператору Германии Deutsche Bahn на 10 лет. По словам Гончарука, такое решение демонстрирует открытость Украины к инвестициям.