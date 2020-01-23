Наблюдательный совет АО «Укрзалізниці» отреагировал на заявление Премьер-министра Алексея Гончарука о сотрудничестве УЗ с немецким оператором Deutsche Bahn.

Об этом сообщается на сайте «Укрзалізниці».

В набсовете УЗ отметили, что им известно о подписании Соглашения между украинским правительством и немецким железнодорожным оператором Германии Deutsche Bahn, однако никакой подробной информацией об этом пока не владеют.

«Наблюдательному совету АО «Укрзалізниця» стало известно о подписании Соглашения о намерениях между правительством Украины и железнодорожным оператором Германии Deutsche Bahn о дальнейшем сотрудничестве по развитию «Укрзалізниці». Подписание этого документа является инициативой и прерогативой правительства Украины. Как только наблюдательный совет получит больше информации, этот вопрос будет рассмотрен», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что еациональный немецкий оператор железнодорожных перевозок Deutsche Bahn не планирует брать в управление «Укрзалізницю».

Напомним, 22 января в Давосе Министерство инфраструктуры Украины подписало Меморандум о взаимопонимании с железнодорожным оператором Германии Deutsche Bahn.

Как завил премьер-министр Алексей Гончарук, Украина в рамках Меморандума о взаимопонимании передаст в управление железную дорогу оператору Германии Deutsche Bahn на 10 лет. По словам Гончарука, такое решение демонстрирует открытость Украины к инвестициям.