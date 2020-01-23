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В Киеве правоохранители задержали на получении взятки начальника юридического отдела государственного предприятия «Завод «Генератор» ГП «Укроборонпром».
Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры города Киева.
Отмечается, что начальник юротдела требовал от частного предпринимателя 2 тыс. долларов за ускорение согласования разрешительной документации на передачу в аренду 500 квадратных метров помещения завода под цех по производству мебели.
Посредниками в «соглашении» выступили екс-начальник отдела аренды предприятия и знакомый руководителя юротдела. Правоохранители задержали юриста на территории предприятия во время получения всей суммы неправомерной выгоды.
Сейчас решается вопрос относительно сообщения чиновнику о подозрении.
Кроме того, продолжаются следственные и процессуальные действия, направленные на установление других участников преступной схемы, в том числе среди должностных лиц госпредприятия.
Уголовное производство расследуется по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины.
Ранее сообщалось, что следователи ГБР задержали одного из заместителей начальника оперативного управления Государственной фискальной службы в Полтавской области на взятке в 85 тысяч долларов.
В Киеве правоохранители задержали на получении взятки начальника юридического отдела государственного предприятия «Завод «Генератор» ГП «Укроборонпром».
Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры города Киева.
Отмечается, что начальник юротдела требовал от частного предпринимателя 2 тыс. долларов за ускорение согласования разрешительной документации на передачу в аренду 500 квадратных метров помещения завода под цех по производству мебели.
Посредниками в «соглашении» выступили екс-начальник отдела аренды предприятия и знакомый руководителя юротдела. Правоохранители задержали юриста на территории предприятия во время получения всей суммы неправомерной выгоды.
Сейчас решается вопрос относительно сообщения чиновнику о подозрении.
Кроме того, продолжаются следственные и процессуальные действия, направленные на установление других участников преступной схемы, в том числе среди должностных лиц госпредприятия.
Уголовное производство расследуется по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины.
Ранее сообщалось, что следователи ГБР задержали одного из заместителей начальника оперативного управления Государственной фискальной службы в Полтавской области на взятке в 85 тысяч долларов.