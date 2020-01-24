Глава НАК «Нафтогаз» Украины Андрей Коболев говорит, что простой способ уменьшить его зарплату - это вернуть российскому «Газпрому» выигранные у него $5 миллиардов.

Об этом он сказал в комментарии «Радио Свобода» во время Всемирного экономического форума в Давосе.

— Есть очень простой путь уменьшить мою зарплату - взять $5 млрд, которые мы получили от Газпрома, и Газпрому их вернуть обратно. Сказать: «У нас так много зарабатывают на этом, что мы их возвращаем». И не будет никаких вопросов бонусов, - ответил Андрей Коболев.

Он еще раз напомнил, что зарплату ему установил набсовет «Нафтогаза» на рыночных основаниях.

Андрей Коболев отказался комментировать ее размер, а также размер зарплат своих коллег.

Напомним, «Газпром» выплатил Украине $2,9 миллиарда по решению Стокгольмского арбитража.