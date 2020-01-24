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В 2019 году фальшивомонетчики чаще всего изготовляли и распространяли купюры номиналом 500 и 100 гривен.
Об этом сообщается на сайте НБУ.
По информации Нацбанка, банкноты нового поколения гривны (номиналами 20, 50, 100, 500 и 1000 гривен, которые Национальный банк ввел в обращение в 2015 — 2019 годах) имеют усиленную систему защиты, что усложняет возможность их подделки. Это сказывается на уровне подделки банкнот по стране и, как результат, он остается низким.
На каждый миллион гривен в минувшем году приходилось в среднем 2,9 поддельных банкнот. Наибольшей популярностью среди фальшивомонетчиков пользовались купюры старого образца — 500 гривен образца 2006 года и 100 гривен образца 2005 года.
«Их количество составило около 65% и 15% общего количества изъятых из обращения подделок соответственно», — отметили в Нацбанке.
Среди изъятых из обращения в 2019 году поддельных банкнот иностранной валюты преобладали доллары США — около 75% общего количества. При этом в абсолютном большинстве (96%) случае поддельными оказывались купюры номиналом 100 долларов.
Ранее в Национальном банке Украины дали разъяснение, как отличить поддельные банкноты номиналом 500 гривен от настоящих.
В 2019 году фальшивомонетчики чаще всего изготовляли и распространяли купюры номиналом 500 и 100 гривен.
Об этом сообщается на сайте НБУ.
По информации Нацбанка, банкноты нового поколения гривны (номиналами 20, 50, 100, 500 и 1000 гривен, которые Национальный банк ввел в обращение в 2015 — 2019 годах) имеют усиленную систему защиты, что усложняет возможность их подделки. Это сказывается на уровне подделки банкнот по стране и, как результат, он остается низким.
На каждый миллион гривен в минувшем году приходилось в среднем 2,9 поддельных банкнот. Наибольшей популярностью среди фальшивомонетчиков пользовались купюры старого образца — 500 гривен образца 2006 года и 100 гривен образца 2005 года.
«Их количество составило около 65% и 15% общего количества изъятых из обращения подделок соответственно», — отметили в Нацбанке.
Среди изъятых из обращения в 2019 году поддельных банкнот иностранной валюты преобладали доллары США — около 75% общего количества. При этом в абсолютном большинстве (96%) случае поддельными оказывались купюры номиналом 100 долларов.
Ранее в Национальном банке Украины дали разъяснение, как отличить поддельные банкноты номиналом 500 гривен от настоящих.