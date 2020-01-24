Как сообщает пресс-служба НБУ, в 2019 году на 1 миллион настоящих банкнот гривны приходилось в среднем 2,9 банкноты подделок. В 2018 году этот показатель составил 2,5 банкноты. Для сравнения, евро подделывают в десять раз больше. По последним данным Европейского центробанка, на 1 млн настоящих евро приходится 27 подделок.

— Как следствие, чаще всего в 2019 году подделывали банкноты именно старого образца — номиналом 500 гривенобразца 2006 года и 100 гривенобразца 2005 года. Их количество составило около 65% и 15% от общего количества изъятых из оборота подделок соответственно, — говорится в сообщении Нацбанка.

Там отмечают, что злоумышленники стали реже подделывать банкноты номиналом 200 гривен(на 17% меньше), 100 гривен(на 29% меньше), 50 и 20 гривен(на 31% меньше).

— В основном, изъятые из оборота поддельные банкноты национальной валюты печатались с использованием принтеров и были рассчитаны на невнимательность граждан и кассовых работников предприятий торговли, — отмечают в Нацбанке.

Среди банкнот иностранных валют в 2019 году больше всего изымали поддельные 100 долларов, а также 50 и 500 евро. При этом, злоумышленники чаще всего пытаются подделать именно американские доллары (75% всех выявленных фальшивых банкнот иностранных валют). Евро подделывают в 23% случаев, российские рубли и английские фунты стерлингов подрабатывают в 2% случаев.

Национальный банк напоминает, что в случае возникновения сомнений относительно того, настоящей является банкнота или нет, гражданам следует обращаться в банки, которые обязаны бесплатно проверить ее или передать на проверку в Национальный банк. При этом, гражданам будут возмещать только настоящие банкноты. Выявленные фальшивые банкноты возмещению не подлежат.

— Поддельные банкноты изымаются без возмещения их стоимости. Об их изъятии Национальный банк сообщает Национальной полиции Украине, подделки в установленном порядке передаются уполномоченным работникам полиции для проведения расследований, — добавляют в Нацбанке.

Напомним, что Национальный банк ослабил официальный курс гривни на 19 копеек, установив его на 24 января на уровне 24,52 гривны за доллар.