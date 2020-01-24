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Президент Владимир Зеленский на встрече с президентом Израиля Реувеном Ривлином заявил, что имплементация соглашения о зоне свободной торговли между странами может увеличить товарооборот до 2 миллиардов долларов.
Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.
— Уверен, что наши тесные связи должны и в дальнейшем динамично развиваться. Убежден, что дальнейшему росту взаимного товарооборота будет способствовать подписанное в январе 2019 года Соглашение о свободной торговле между нашими странами. Имплементация ее положений может помочь увеличить товарооборот в короткой перспективе до 2 миллиардов долларов, – говорится в сообщении.
Кроме двусторонних отношений между странами, президенты поговорили о Холокосте.
Зеленский отметил, что в этой ужасной катастрофе во времена нацистского террора в Украине было уничтожено более миллиона евреев и более четырех миллионов украинцев и представителей других национальностей.
Президент сообщил, что в 2020 году в Украине планируется начать развитие Национального историко-мемориального заповедника «Бабий Яр». Он должен включать Украинский музей Холокоста и мемориальный музей памяти жертв Бабьего Яра.
Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о ратификации Соглашения о свободной торговле между Кабинетом министров Украины и Правительством Государства Израиль.
Президент Владимир Зеленский на встрече с президентом Израиля Реувеном Ривлином заявил, что имплементация соглашения о зоне свободной торговли между странами может увеличить товарооборот до 2 миллиардов долларов.
Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.
— Уверен, что наши тесные связи должны и в дальнейшем динамично развиваться. Убежден, что дальнейшему росту взаимного товарооборота будет способствовать подписанное в январе 2019 года Соглашение о свободной торговле между нашими странами. Имплементация ее положений может помочь увеличить товарооборот в короткой перспективе до 2 миллиардов долларов, – говорится в сообщении.
Кроме двусторонних отношений между странами, президенты поговорили о Холокосте.
Зеленский отметил, что в этой ужасной катастрофе во времена нацистского террора в Украине было уничтожено более миллиона евреев и более четырех миллионов украинцев и представителей других национальностей.
Президент сообщил, что в 2020 году в Украине планируется начать развитие Национального историко-мемориального заповедника «Бабий Яр». Он должен включать Украинский музей Холокоста и мемориальный музей памяти жертв Бабьего Яра.
Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о ратификации Соглашения о свободной торговле между Кабинетом министров Украины и Правительством Государства Израиль.